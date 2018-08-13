«Ледяной капкан»: на помощь замерзающим на горе туристам выдвинулись красноярские спасатели

СЕГОДНЯ 06:46 2018-08-13T06:46:17+03:00

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Из-за ледяного шторма четверо туристов из Кемерова застряли в ледяной ловушке на горной вершине Ак-Кем. На высоте больше четырех тысяч метров. Сейчас здесь уже зима – хлещет дождь со снегом, шквалистый ветер.

Люди опытные, в горах уже бывали. Но разыгравшийся шторм застал их врасплох. Погода на месте последней стоянки испортилась внезапно. Поднялся сильнейший ветер, унес палатку, в которой находилось все снаряжение.

Благо, туристы смогли связаться со спасателями. По спутниковому телефону подали сигнал SOS – «Замерзаем!». Сами спуститься с вершины не могут – ослаблены, истощены.

Эвакуировать их с горы тоже пока невозможно. Чтобы к терпящим бедствие поднялись альпинисты, требуется три дня. К тому же непогода не отступает – шторм (с ветром до 20 метров в секунду) продолжается. Да и скалы сильно обледенели.

Выход один – поднимать «борт». Руководство Сибирского регионального центра МЧС России приняло решение: экстренно перебросить в Кемерово вертолёт Ми-8 из Красноярска. Но снять туристов с горы прямо сейчас он не сможет. Из-за продолжающей бушевать бури.

- Все меры, которые возможно предпринять экстренно, предприняты, - говорит старший оперативный дежурный Сибирского регионального центра МЧС России подполковник Александр Боровицкий. - К эвакуации готовы и техника и спасатели, но ситуация для спасательной операции в настоящее время крайне неблагоприятна. Туристам необходимо держаться. Они находятся на постоянной связи с сезонным спасательным постом, который находится у подножия горы, и получают рекомендации по выживанию в экстремальных условиях.

Когда готовился материал, стало известно: мужчины каждый три часа связываются со спасателями. К счастью, травм у туристов нет. Из подручных средств группа соорудила укрытие. Есть запас продуктов и газа. С его помощью удается топить лед.

- Очень устали, вниз спуститься никак, - рассказывают туристы спасателям.

А те пошагово инструктируют их, как продержаться. Сохранить тепло и энергию, экономить радиосвязь.

- Главное, не ограничивать себя в питье, а вода у них есть, - сообщил начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко. - В горах фактически зима, можно растопить лёд. Обезвоживание туристам не грозит. Насколько мы понимаем из общения, туристы опытные, понимают, где находятся, и также предпринимают усилия, чтобы продержаться до прихода помощи.

Как только позволит погода, помощь придет. Парни, держитесь!