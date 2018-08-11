Дебоширил, пытался влезть в кабину пилотов: буйного пассажира из Хабаровска задержали в Красноярске

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-11T15:32:20+03:00

В Красноярске буйного пассажира задержали, и сейчас готовят к отправке в Хабаровск, где ему изберут меру пресечения. Фото: Мария ЛЕНЦ

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К сожалению, скандалы и драки на борту самолетов, которые устраивают буйные пассажиры, – дело нередкое в последнее время. Очередной такой случай произошел на минувшей неделе, 9 августа, в Хабаровске.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, этот самолет готовился ко взлету в аэропорту Хабаровска. Пунктом назначения авиарейса был Красноярск. Но подготовку ко взлету едва не сорвал буйный мужчина. Он вел себя агрессивно, отказывался занять свое место, пытался прорваться в кабину к пилотам. Дебошира с рейса сняли – отвезли в линейный отдел полиции аэропорта Хабаровска. Но он не успокоился и там: продолжал кричать, оскорблял оперативников.

Позже происшествие прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк:

- Сломав скамейку в комнате для задержанных, гражданин начал оскорблять сотрудников полиции. В настоящее время он привлечен к административной ответственности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщила представитель МВД РФ.

Только после того, как на буйного пассажира оформили административный протокол, его, по всей видимости, отпустили на все четыре стороны.

А когда информация дошла до главка следственного комитета, председатель СК «поручил подчиненным сотрудникам тщательным образом разобраться в случившемся и дать принципиально жесткую правовую оценку действиям авиадебошира» (цитата пресс-релиза).

Мужчину начали искать. Нашли в Красноярске. После того, как его отпустили из отдела полиции хабаровского аэропорта, он все-таки полетел туда, куда собирался.

В Красноярске буйного пассажира задержали, и сейчас готовят к отправке в Хабаровск, где ему изберут меру пресечения. Заведено уголовное дело.

- Совершенно очевидно, что такие «пассажиры» должны нести наказание, чтобы ни у кого не возникало соблазнов совершать подобные поступки. С целью предотвращения возможных трагедий Следственный комитет России будет и впредь принципиально реагировать на все случаи неправомерного поведения граждан, провоцирующих нарушение правил безопасности на борту воздушного судна, - прокомментировала официальный представитель СК России Светлана Петренко.