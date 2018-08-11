Проезда нет! В Красноярске озвучили список улиц, которые будут перекрывать на День города
В Красноярске озвучили список улиц, которые будут перекрывать на День города. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.
Итак, где нельзя будет проехать и где нельзя будет парковаться?
КОНКРЕТНО
Ограничения движения 25 августа в День города в Красноярске:
Что: Площадь мира
Когда: с 20.00 24 августа до 23.00 27 августа
Что: Мира (от Горького до Сурикова), перекресток Мира-Сурикова
Когда: с 22.00 24 августа до 06.00 26 августа
Что: Мира (от Сурикова о площади Мира)
Когда: с 22.00 24 августа до 16.00 26 августа
Где: Сурикова, Вейнбаума, Перенсона Кирова, Диктатуры Пролетариата, Дзержинского, Обороны (от Маркса до Ленина), проезд между зданиями №125 и №127 по Ленина, проезды с восточной и западной стороны площади Революции
Когда: с 22.00 24 августа до 06.00 26 августа
Где: Каратанова, 9 Января, Парижской Коммуны (от Маркса до Ленина)
Когда: с 22.00 24 августа до 16.00 26 августа
Где:
- проезд вдоль Маркса (от площади Мира до Конституции СССР),
- проезд от Конституции СССР вдоль правого берега Качи до набережной Енисея;
- съезд с моста через Качу по Просвещения на проезд вдоль Маркса (в районе БКЗ);
- съезд с Маркса на набережную Енисея в районе Вантового моста;
- съезд с Маркса на набережную Енисея в районе Музейного центра «Площадь Мира».
Когда: 26 августа с 09.00 до 16.00
Запрет стоянки и остановки
Где: нечетная сторона Маркса на участке от здания №12/1 по Сурикова до Парижской Коммуны и на всех участках, где вводятся ограничения
Когда: 18.00 24 августа до 16.00 26 августа
Где: на всех участках, где 26 августа будут проходить мероприятия.
Когда: с 22.00 25 августа до 16.00 26 августа