Проезда нет! В Красноярске озвучили список улиц, которые будут перекрывать на День города

СЕГОДНЯ 07:18 2018-08-11T07:20:03+03:00

Автомобилистов просят выбирать маршруты, с учетом этой информации. Фото: Мария ЛЕНЦ

Где нельзя будет проехать и где нельзя будет парковаться?

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В Красноярске озвучили список улиц, которые будут перекрывать на День города. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

Итак, где нельзя будет проехать и где нельзя будет парковаться?

КОНКРЕТНО

Ограничения движения 25 августа в День города в Красноярске:

Что: Площадь мира

Когда: с 20.00 24 августа до 23.00 27 августа

Что: Мира (от Горького до Сурикова), перекресток Мира-Сурикова

Когда: с 22.00 24 августа до 06.00 26 августа

Что: Мира (от Сурикова о площади Мира)

Когда: с 22.00 24 августа до 16.00 26 августа

Где: Сурикова, Вейнбаума, Перенсона Кирова, Диктатуры Пролетариата, Дзержинского, Обороны (от Маркса до Ленина), проезд между зданиями №125 и №127 по Ленина, проезды с восточной и западной стороны площади Революции

Когда: с 22.00 24 августа до 06.00 26 августа

Где: Каратанова, 9 Января, Парижской Коммуны (от Маркса до Ленина)

Когда: с 22.00 24 августа до 16.00 26 августа

Где:

- проезд вдоль Маркса (от площади Мира до Конституции СССР),

- проезд от Конституции СССР вдоль правого берега Качи до набережной Енисея;

- съезд с моста через Качу по Просвещения на проезд вдоль Маркса (в районе БКЗ);

- съезд с Маркса на набережную Енисея в районе Вантового моста;

- съезд с Маркса на набережную Енисея в районе Музейного центра «Площадь Мира».

Когда: 26 августа с 09.00 до 16.00

Запрет стоянки и остановки

Где: нечетная сторона Маркса на участке от здания №12/1 по Сурикова до Парижской Коммуны и на всех участках, где вводятся ограничения

Когда: 18.00 24 августа до 16.00 26 августа

Где: на всех участках, где 26 августа будут проходить мероприятия.

Когда: с 22.00 25 августа до 16.00 26 августа