2018-08-16T06:53:54+03:00
Происшествия

Слепую собаку зарезал на глазах у хозяйки житель Железногорска

Его возмутило, что питомец гуляет без намордника
Ася ЖУКОВА
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Слепую собаку зарезал на глазах у хозяйки житель Железногорска. Фото: соцсети.Слепую собаку зарезал на глазах у хозяйки житель Железногорска. Фото: соцсети.
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Дикий случай произошел в Железногорске Красноярского края. Прямо во дворе мужчина забил ножом собаку за то, что она гуляла без намордника. Об этом рассказала в соцсетях ее дочь.

По словам девушки, это было поздно вечером 13 августа. Ее мама вывела на воздух стаффа по кличке Рой. Старый - 12 лет, слепой, пес даже ходил с трудом. Болели лапы, к тому же у него была опухоль. Поэтому решили обойтись без намордника.

Мимо проходила пара с маленькими собачками. Мужчину возмутило, что «опасный» пес без намордника. Сначала отчитал его хозяйку, отошел, отдал питомцев женщине, которая была с ним, и... кинулся обратно.

- Ударил маму, прижал к забору, она от него зонтиком отбивалась, - пишет девушка. – Женщина спустила собак, они с лаем кинулись к ним. Мама испугалась, закричала, чтобы он своих собак убрал. А он сказал «сейчас уберу» и раз десять пырнул Роя ножом.

Тот даже не пытался защищаться. Наоборот, перепугался, жался к хозяйке. Спустя несколько минут он умер.

- По факту ЧП ведется проверка, – говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. – Личность мужчины установлена. Назначена ветеринарная экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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