Мэрии Красноярска все-таки придется очистить Театральную площадь от шашлычных и пивных

СЕГОДНЯ 19:07 2018-08-08T19:10:57+03:00

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На днях в краевом Арбитражном суде состоялось заседание, на котором администрация города выступала против антимонопольщиков. Суть тяжбы такова: УФАС указала чиновникам, что летние кафе на Театральной площади стоят незаконно, следовательно, их необходимо снести. Чиновники отказались выполнить это требование. Однако суд вынес решение не в пользу мэрии. Почему?

Как оказалось, антимонопольщики выяснили одну важную деталь, которая нигде не афишировалась: на самом деле мэрия не проводила торгов на аренду участков, а подписала контракты так, без аукциона, с несколькими предпринимателями. По какому принципу выбирались «счастливчики», неизвестно. Но УФАС увидела в этом прямое нарушение статьи 16 ФЗ «О защите конкуренции» в части совершения согласованных действий на товарном рынке осуществления деятельности летних кафе.

По закону алгоритм должен быть таким: объявляются торги с указанием первоначальной стоимости лота. Желающий получить участок городской земли оставляют свои заявки, сколько они готовы заплатить за аренду. И в назначенный день аукционная комиссия называет того, кто даст больше остальных. В реальности ничего этого не было.

Так что предпринимателям, раскинувшим свои шатры на Театральной площади, придется разобрать их и покинуть это место. И, судя по тем мнениям, которыми делятся красноярцы в социальных сетях, переживать по этому поводу они вряд ли будут. Многим неприятно видеть грязные шатры, чадящие мангалы, переполненные урны и пивные холодильники в культурном центре города.

А вот с шашлычками на колоннаде – двухэтажном комплексе на улице Дубровсинского, 45 а – история прямо противоположная. Там администрация города сама ищет способы очистить крышу обоих зданий от пристроек, которые в народе уже окрестили «шанхаем». Там речь идет и о безопасности (проектом не предусмотрено, что на крышах вырастут дополнительные пристройки), и об эстетике (дачно-балаганная архитектура никак не сочетается с классикой), и о свободном доступе гуляющих из Центрального парка на набережную (теперь люди вынуждены проходить через помещение кафешек).

К тому же владельцы колоннады задолжали бюджету круглую сумму с шестью нолями за аренду земельного участка.

Администрация города подала иск в суд, заседание должно было состояться пару недель назад, но было отложено из-за... неявки представителей администрации в суд. И теперь заседание перенесли на сентябрь. А до этого времени «шанхай» будет продолжать торговать шашлыками и пивом...