В Красноярске на 25 тысяч оштрафовали свадебных хулиганов, перегородивших Октябрьский мост

СЕГОДНЯ 09:28 2018-08-08T09:34:56+03:00

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Ах, эта свадьба, свадьба, свадьба пела и мешала... На минувшей неделе участники свадебного кортежа решили устроили лихие покатушки на улицах города. Сначала на Шорса, потом выехали на Октябрьский мост – и там давай куражиться: останавливались прямо посреди потока, выходили из машин и пританцовывали вокруг них, сопровождая восторг отборной порцией крепких выражений. Кто-то решил показать: «смотрите, смотрите, как я умею» и поехал задом навстречу транспортному потоку.

В общем, «оторвались на славу», поздравили молодоженов «ярко и четко». Разве что в небо не палили и чепчики не бросали.

Может, лет 15 назад эта история и прошла бы как устное народное творчество. Но сейчас у всех смартфоны и айфоны с камерами. И всем хочется заснять каждое событие и выложить его в социальные сети, чтобы все видели и вроде как завидовали. Вот и с участниками свадебного кортежа привычка хвататься за камеру вылилась в закономерные последствия.

Именно в социальных сетях госавтоинспекторы их и обнаружили. Даже несмотря на то, что у некоторых автомобилях были заклеена госномера. В общем, через пару дней всех нарушителей из свадебного кортежа вызвали на разборки и оштрафовали. Общая сумма штрафов составила 25 тысяч рублей. Можно сказать, легко отделались. Это потому, что никто из проезжавших там автомобилистов не пострадал.

Кстати, напоминаем расценки ГИБДД на случай, если кто-то захочет повторить свадебную браваду:

- нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения – штраф 2000 рублей

- управление транспортным средством с заклеенным госномером – штраф 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев;

- движение задним ходом на участке, где это запрещено – штраф 500 рублей;

- отсутствие полиса ОСАГО – штраф 800 рублей.

- нарушение ПДД пешеходами (прогулки по проезжей части) – штраф 500 рублей.

В общем, запоминающаяся получилась свадьба, будет что рассказать будущим детям.