2018-08-07T15:24:55+03:00
Общество

Красноярских школьников приглашают в архитектурный, полицейский и журналистский классы

Какие профили еще есть в школах города, и как попасть на учебу по интересующему направлению?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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На своё усмотрение учреждения могут ввести конкурсный отбор и обязательное собеседование. Фото: пресс-служба администрации КрасноярскаНа своё усмотрение учреждения могут ввести конкурсный отбор и обязательное собеседование. Фото: пресс-служба администрации Красноярска
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Красноярских школьников приглашают в архитектурный, полицейский и журналистский классы. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе главного управления образования администрации города, в школах краевого центра продолжают набор в профильные классы. Поступить в них могут все желающие, даже ранее не учившиеся в школе, где организован класс.

- Всем желающим обучаться по особой программе необходимо предоставить заявление на имя директора школы, приложить табель успеваемости или аттестат, а также представить результаты участия в олимпиадах и тематических конкурсах. На своё усмотрение учреждения могут ввести конкурсный отбор и обязательное собеседование, - говорит руководитель управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.

КОНКРЕТНО

В какие профильные классы в Красноярске еще идет набор?

Архитектурный класс

Углубленное изучение математики и мировой художественной культуры, занятия по рисованию, композиции, дизайну, скульптуре, макетированию, черчению.

Где: школа №6, Семафорная, 227 «А», тел. (391) 236-33-20

Для кого: для учеников 10-х классов

Собеседование состоится 13 августа в 10.00

IT школа «Samsung»

Изучение основ информауионной безопасности, программирование и т.д.

Для кого: для старшеклассников

Где: гимназия № 14, Медицинский, 27), тел (391) 261-27-73

Полицейский класс

Углубленное изучение истории, обществознания, а также интенсивные занятия спортом

Для кого: для учеников 10-х классов

Где: школа № 5, Краснодарская, 5 «Д», тел. (391) 224-72-70

Журналистский класс

Углубленное изучение русского языка и литературы, а также спецкурсы риторики, выразительного чтения, радио и тележурналистики.

Для кого: для учеников с 7-го класса

Где: школа № 4, Горького, 97, тел. (391) 221-27-73

Банковский класс

Углубленное изучение математики, экономики, обществознания, банковского дела и обязательное прохождение практики.

Для кого: для учеников 10-х классов

Где: школа № 24, Светлогорский, 7, тел. (391) 255-22-29.

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