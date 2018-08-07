Красноярских школьников приглашают в архитектурный, полицейский и журналистский классы
Красноярских школьников приглашают в архитектурный, полицейский и журналистский классы. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе главного управления образования администрации города, в школах краевого центра продолжают набор в профильные классы. Поступить в них могут все желающие, даже ранее не учившиеся в школе, где организован класс.
- Всем желающим обучаться по особой программе необходимо предоставить заявление на имя директора школы, приложить табель успеваемости или аттестат, а также представить результаты участия в олимпиадах и тематических конкурсах. На своё усмотрение учреждения могут ввести конкурсный отбор и обязательное собеседование, - говорит руководитель управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова.
КОНКРЕТНО
В какие профильные классы в Красноярске еще идет набор?
Архитектурный класс
Углубленное изучение математики и мировой художественной культуры, занятия по рисованию, композиции, дизайну, скульптуре, макетированию, черчению.
Где: школа №6, Семафорная, 227 «А», тел. (391) 236-33-20
Для кого: для учеников 10-х классов
Собеседование состоится 13 августа в 10.00
IT школа «Samsung»
Изучение основ информауионной безопасности, программирование и т.д.
Для кого: для старшеклассников
Где: гимназия № 14, Медицинский, 27), тел (391) 261-27-73
Полицейский класс
Углубленное изучение истории, обществознания, а также интенсивные занятия спортом
Для кого: для учеников 10-х классов
Где: школа № 5, Краснодарская, 5 «Д», тел. (391) 224-72-70
Журналистский класс
Углубленное изучение русского языка и литературы, а также спецкурсы риторики, выразительного чтения, радио и тележурналистики.
Для кого: для учеников с 7-го класса
Где: школа № 4, Горького, 97, тел. (391) 221-27-73
Банковский класс
Углубленное изучение математики, экономики, обществознания, банковского дела и обязательное прохождение практики.
Для кого: для учеников 10-х классов
Где: школа № 24, Светлогорский, 7, тел. (391) 255-22-29.