2018-08-07T11:02:29+03:00
Общество

Ольга Голодец оказала первую помощь американке, которой стало плохо на открытии форума FISU в Красноярске

Девушка из США, по всей видимости, переволновалась и упала в обморок прямо на сцене [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВАЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Зампредседателя правительства РФ Ольга ГолодецЗампредседателя правительства РФ Ольга ГолодецФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Всемирные студенческие игры в Красноярске еще не начались, а эмоции у тех, кто имеет отношение к их организации и участию в Универсиаде, уже сейчас накаляются не на шутку. Это стало понятно на прошедшем открытии форума FISU (Международной федерации студенческого спорта) в Красноярске. Именно здесь в марте следующего года стартуют главные спортивные соревнования студентов.

Открытие состоялось 7 августа, в Конгресс-холле Сибирского федеральной университета (площадка СФУ – одна из ключевых в организации Универсиады в Красноярске). Всего на открытии присутствовало около 170 человек из 50 стран мира и еще около 500 гостей. 50 представителей стран-участниц (по одному от каждого государства) стояли на сцене, где произносили торжественные речи врио губернатора Красноярского края Александр Усс, специально приглашенные VIP-гости форума. Во время приветственного слова Александра Усса одной из девушек, представительнице делегации из США, стало плохо. Она потеряла сознание и упала прямо на сцене. Первой на помощь американке пришла зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец.

Церемония открытия форума ФИСУ.

Как говорят представители дирекции Универсиады-2019 в Красноярске, Ольга Юрьевна находилась неподалеку от упавшей в обморок, отреагировала сразу, - подбежала к ней первой и начала оказывать помощь. Медики, конечно, тоже были в зале – они подоспели через несколько секунд.

По словам участников форума, гостья из США изначально очень волновалась – это было заметно всем. Стоп-кадр видео церемонии открытия форума ФИСУ.

По словам участников форума, гостья из США изначально очень волновалась – это было заметно всем. Стоп-кадр видео церемонии открытия форума ФИСУ.

По словам участников форума, гостья из США изначально очень волновалась – это было заметно всем. А находясь на сцене, не выдержала эмоционального напряжения. Надо сказать, сама девушка очень смущена тем, что с ней случилось. Когда ее привели в чувство, она сразу же попросила отпустить ее в кампус, где заперлась в своей комнате. Насколько известно «Комсомольской правде»-Красноярск, сейчас девушка никого к себе не пускает и ни с кем не хочет разговаривать.

Известно, что она здорова, да и в зале была комфортная обстановка - не душно, не жарко. Просто эмоци от ответственности присутствия на таком мероприятии, видимо, взяли верх.

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