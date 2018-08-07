2018-08-07T08:35:37+03:00
Общество

Истребители подняли по тревоге в Красноярском крае

Боевые машины совершили перелет в Забайкальский край
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Напомним, в городе Канск Красноярского края расположен действующий военный аэродром (Канск (Дальний).Напомним, в городе Канск Красноярского края расположен действующий военный аэродром (Канск (Дальний).Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Полк объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа (он дислоцируется в Канске Красноярского края – городе, находящемся в 200 километрах от регионального центра) участвует в учениях противовоздушной обороны и авиации Центрального военного округа. Об этом сообщает РИА со ссылкой на официальную информацию, предоставленную представителями ЦВО. Именно поэтому истребители подняли в воздух.

В рамках учений перехватчики МИГ-31 отправились в Забайкальский край, именно там назначено место дислокации маневров. Там экипажи болевых машин отработают схемы по сближению с целями противника и уничтожению их ракетами «воздух-воздух».

Напомним, в городе Канск Красноярского края расположен действующий военный аэродром (Канск (Дальний). Там дислоцируется авиагруппа, на ее вооружении состоят истребители-перехватчики МИГ-31. Эта база отвечает за противовоздушную оборону над городами округа.

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