Муж, осужденный за попытку убийства жены на 14 лет: «Я вернусь, и мы все равно будем вместе!»

СЕГОДНЯ 07:30 2018-08-07T10:35:50+03:00

Из больницы выписали мать троих детей, которая чудом выжила после того, как собственный муж облил ее бензином и поджег

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Срочная доставка в другой регион санавиацией, неделя в реанимации, тяжелый восстановительный период, год в больничных палатах. Все это пережила 31-летняя Анастасия Борякина из Кызыла.

В прошлом году ее, мать троих детей, чуть не убил собственный муж. Несмотря на то, что у Насти на руках был их общий ребенок, годовалый Максимка, мужчина облил жену бензином и поднес горящую зажигалку….

Все то, что происходило тогда, Настя помнит в мельчайших подробностях. Это потом ей все скажут: она сделала все правильно. А тогда она действовала, не думая. Она оторвала от себя годовалого малыша, бросила его на землю. Кстати, именно это спасло мальчику жизнь. У него было всего 20% ожогов, и те – поверхностные. Сама Настя побежала в баню и потушила пылающую на себе одежду водой. Затем в состоянии шока она позвонила сестре и попросила прохожих вызвать ей «скорую».

Кызыльские медики сделали все быстро и правильно. Но жизнь молодой мамы нужно было спасать. Они вызвали вертолет санавиации и начали готовить пациентку к перевозке в красноярскую краевую больницу.

Здесь за жизнь Анастасии боролись опытные реаниматологи ожогового отделения. 70% ожогов тела – травмы, почти несовместимые с жизнью. Неделю она находилась между жизнью и смертью. А потом был тяжелый период восстановления. Но она выжила. Не ради себя – ради своих малышей.

- Я помню, как мы поднимали Настю с кровати и заставляли делать первые шаги - через невыносимую боль. Она плакала, но шла - стриженная налысо, истощенная, как тень. Не знаю, откуда она брала силы. Зато какая радость видеть своих больных после выписки! Настя пришла к нам в больницу на амбулаторный прием, конечно, зашла в гости в реанимацию. Мы ее просто не узнали - такая хорошенькая, улыбается, живая, - говорит лечащий врач Анастасии, доктор ожогового отделения красноярской краевой больницы Ольга Максимова.

Благодаря красноярским врачам многодетная мама возвращается к жизни, и теперь мечтает переехать из Кызыла в Красноярск. Однако, переживает за свое будущее:

- Мужа осудили, ему дали 14 лет, - говорит она. - И я понимаю что хотя бы это время мы будем жить спокойно. Но все равно очень боюсь. Он пытается обжаловать приговор, уменьшить срок. И я получаю от него сообщения, он пишет, что мы все равно будем вместе...

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