День физкультурника 2018 в Красноярске: программа праздника

СЕГОДНЯ 10:15 2018-08-07T11:23:09+03:00

День физкультурника в Красноярске пройдет на западной стороне Татышев-парка

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По традиции, в этот день Красноярск превратится в единую спортивную площадку, но основное действие развернется на западной стороне Татышев-парка.

В этом году День физкультурника пройдет в стиле телесериала «Физрук». Гостей ждут различные тематические интерактивные локации из популярного ситкома. Например, конкурс двойников, максимально похожих на участников телесериала «Физрук». Регистрация будет проводиться возле фотозоны в день мероприятия. А те красноярцы, которые предъявят паспорт и документ, подтверждающий образование по физической культуре либо квалификацию, получат фирменные сувениры.

Уже с 10 часов утра на спортивных площадках острова развернутся баталии по различным видам спорта – футболу, волейболу, настольному теннису и баскетболу.

С 10.30 на центральной площади Татышев-парка пройдут соревнования по прохождению полосы препятствий «Выше своих сил», это красноярская версия популярного российского телевизионного проекта «Русский ниндзя». Регистрация уже завершена, выбраны 30 сильнейших, которые впервые увидят полосу препятствий только на старте!

В 12.00 состоится торжественное открытие праздника на Татышев, после которого пройдет массовая зарядка с участием известных красноярских спортсменов.

Еще одной фишкой праздника станет первый открытый чемпионат «Гонки на офисных креслах». Участникам, работая в одиночку или в парах, предстоит пройти трассу в 100 метров.

Для всех гостей будут работать лазертаг, бампербол, акробатика на пилоне, Jumping fitness и другие занятия по фитнесу.

Завершится праздник розыгрышем гироскутера и огненным мотошоу.

Спортивные праздники пройдут в нескольких районах Красноярска.

Советский район

11.00 - стадион «Металлург» (ул. Новгородская,5)

Свердловский район

11.00 - СОШ №34 (ул. Ключевская,61)

Кировский район

10.00 - «Вавиловский» (пер. Вузовский, 16)

Октябрьский район

11.00 - стадион «Рассвет» (ул. Высотная, 2л)

Красноярский духовой оркестр: Музыкальные пятницы 0+

Артисты исполнят музыку из кинофильмов, джаз, песни из репертуара М. Магомаева, Л. Утесова, Е. Мартынова и многое другое!

Солисты оркестра – Александр Белопашинцев и Андрей Домахин.

Татышев-парк / Восточная часть

10 и 17августа, 18.30

Вход свободный.

Фестиваль памяти Виктора Цоя 12+

Он проходит в нашем городе ежегодно! С главной сцены прозвучат любимые песни группы «Кино» в исполнении рок-коллективов города и края.

Центральный парк

15 августа, 15.00

Вход свободный.

Мария Мохова (орган, Германия) 6+

Мария выделяется среди других исполнителей уникальным репертуаром, который вмещает множество авторских переложений известных симфонических произведений для органа.

В программе 15 августа произведения И.С.Баха и его гениальных последователей – Мендельсона, Листа, Регера.

В программе 22 августа произведения И.С. Баха, Карг-Элерта, Франка, Видора, Литеза, Прокофьева

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

15 и 22 августа, 19.00

Билеты 300-700 рублей.

Турнир по хоккею памяти Валерия Харламова 0+

На льду «Платинум Арены» в марте 2019 года пройдет открытие и закрытие Уениверсиады-2019. Это совсем новый спортивный комплекс, который красноярцы еще не видели. Оценить красоту, функциональность и удобство нового знакового для города сооружения можно будет совсем скоро. Именно вы станете первыми посетителями, причем, совершенно бесплатно. А смотреть все вместе будем хоккейный турнир памяти Валерия Харламова.

Платинум Арена

16 и 17 августа, 15.00, 19.00

18, 19, 20 августа, 13.00, 17.00

Вход свободный.

Театр начинается с кукол!

В этом году первыми зрителями сезона станут малыши!

Театральный сезон обычно начинается в сентябре, но театр кукол решил начать свой юбилейный 80-ый сезон в начале августа!

Билеты можно купить на спектакли в августе, сентябре и октябре, касса театра уже открыта, а сайт в разделе "Купить билеты" позволяет занять место в зрительном зале, не выходя из дома.

Немного о ближайших событиях в театре.

1 сентября в честь Дня знаний состоится праздничная театрализованная интермедия.

С 4 по 10 сентября пройдут долгожданные гастроли Государственного академического центрального театра кукол им. С. Образцова. Крупнейший в мире российский театр кукол покажет красноярцам четыре спектакля: «Снеговик», «Турандот», «Три поросёнка» и «Необыкновенный концерт».

18 и 19 октября театр вместе со зрителями будет праздновать 80-летие! Для этого готовится премьера аудиовизуального спектакля "Трансформация".

Кроме этого в новом сезоне готовится к постановке 5 премьер для зрителей разных возрастов.

Афиша августа

Козлёнок, который умел считать до 10 3+

12 августа, 11.00

Билеты от 150 рублей.

Круглый год 1+

12 августа, 16.00

16 августа, 10.00

26 августа, 16.00

30 августа, 10.00

Билеты от 300 рублей.

Репка 3+

18 августа, 11.00, 13.00

Билеты от 150 рублей.

Сны 1+

18 и 19 августа, 16.00

Билеты от 300 рублей.

Теремок 3+

19 августа, 11.00, 13.00

Билеты от 150 рублей.

Мой волшебный носок 1+

23 августа, 10.00

25 августа, 16.00

Билеты от 250 рублей.

Медвежонок Рим-Тим-Ти 3+

25 августа, 11.00

Билеты от 150 рублей.

Колобок 4+

26 августа, 11.00

Билеты от 150 рублей.

Мастер-классы иллюстратора Анны Романовой (г. Прага, издательство «Самокат»)

Погружение состоит из трех мастер-классов:

10.00 "До тебя"

13.00 "Вокруг тебя"

16.00 "Ты".

Аня покажет примеры работ иллюстраторов из разных стран, назовет самые интересные имена российских художников, у которых стоит поучиться. Участники вместе с Аней нарисуют портрет, для этого нужно взять с собой фотографию, поработают с пространством листа, разберутся, как правильно располагать текст и картинке на странице, на практике попробуют себя в качестве иллюстратора-поэта или иллюстратора-режиссера.

Новая художественная школа им. Андрея Поздеева

пр. Мира, 115а, стр.1, 4 этаж

10 августа

Количество мест ограничено. Запись по телефону 2 800 823