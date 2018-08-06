Красноярцев ожидает рабочая неделя без дождей
Красноярцев ожидает неделя без дождей. Прогноз погоды, который оперативно обновляется на сайте Гидрометцентра России, можно воспрнинимать по-разному, кому-то комфортная погода, а кому-то не очень:
- сегодня, в понедельник 6 августа, будет немного прохладно, всего 18 градусов днем;
- вторник, 7 августа, столбик термометра поднимется на два деления вверх – до 20 градусов;
- среда, 8 августа, уже 23 градуса;
- четверг, 9 августа, снова повышение на градус – плюс 24;
- пятница, 10 августа, - уже 25 градусов;
- суббота, 11 августа, станет самым жарким днем этой недели, воздух днем прогреется до 26 градусов;
- воскресенье, 12 августа, погода испортится – пройдет небольшой дождь, а столбик термометра покажет максимум 21 градус.
Ночные температуры будут подниматься от 8 градусов (вторник) до 14 (суббота). При этом всю неделю будет облачно, переменный ветер до 3 метров в секунду. Купаться при такой погоде уже вряд ли можно. А вот пройтись по грибы – самое то. Так что корзинку в руки и вперед.
А вот в соседней республике, в Хакасии, будет теплее. Уже сегодня там днем 22 градуса, а в пятницу и субботу – уже 28. Но и там будет облачно, а в ночь со среду на четверг пробросит небольшой дождь. Впрочем, тем, кто хочет успеть еще поймать остатки лета и провести время на хакасских озерах Беле или Шира, не упустите этого шанса.