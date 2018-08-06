2018-08-06T06:14:50+03:00
Общество

Красноярцев ожидает рабочая неделя без дождей

Лето возвращается перед тем, как окончательно уйти
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцев ожидает неделя без дождейКрасноярцев ожидает неделя без дождейФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцев ожидает неделя без дождей. Прогноз погоды, который оперативно обновляется на сайте Гидрометцентра России, можно воспрнинимать по-разному, кому-то комфортная погода, а кому-то не очень:

- сегодня, в понедельник 6 августа, будет немного прохладно, всего 18 градусов днем;

- вторник, 7 августа, столбик термометра поднимется на два деления вверх – до 20 градусов;

- среда, 8 августа, уже 23 градуса;

- четверг, 9 августа, снова повышение на градус – плюс 24;

- пятница, 10 августа, - уже 25 градусов;

- суббота, 11 августа, станет самым жарким днем этой недели, воздух днем прогреется до 26 градусов;

- воскресенье, 12 августа, погода испортится – пройдет небольшой дождь, а столбик термометра покажет максимум 21 градус.

Ночные температуры будут подниматься от 8 градусов (вторник) до 14 (суббота). При этом всю неделю будет облачно, переменный ветер до 3 метров в секунду. Купаться при такой погоде уже вряд ли можно. А вот пройтись по грибы – самое то. Так что корзинку в руки и вперед.

А вот в соседней республике, в Хакасии, будет теплее. Уже сегодня там днем 22 градуса, а в пятницу и субботу – уже 28. Но и там будет облачно, а в ночь со среду на четверг пробросит небольшой дождь. Впрочем, тем, кто хочет успеть еще поймать остатки лета и провести время на хакасских озерах Беле или Шира, не упустите этого шанса.

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