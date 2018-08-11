Красноярский «Енисей» сыграл вничью с «ЦСКА»

СЕГОДНЯ 18:32 2018-08-11T18:29:20+03:00

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Первый гол в премьер-лиге для красноярских футболистов состоялся в субботу, 11 августа. Исторический гол Михаил Костюков, который выступает под 77 номером смог занести в ворота «ЦСКА», защищаемые легендарным голкипером Игорем Акинфеевым. По словам комментаторов, «гол оказался породистый» и был забит, когда игрока уже должны были заменить.

Кстати, пару дней назад красноярский футболист Костюков отметил 27-летие, так что можно сказать, что Михаил сделал подарок не только себе, но и всем жителям Красноярского края.

Гол в ворота армейцев забил Михаил Костюков. фото_официальная група фк Енисей

Напомним, первые игры премьер-лиги красноярский «Енисей» играет на стадионе в Тюмени, так как домашний стадион находится на реконструкции. Однако трибуны взревели «Енисей-Енисей», когда наш футболист смог преодолеть сопротивление армейцев.

Напомним, полузащитник Михаил Костюков перешел в наш клуб из пермского «Амкара», после того, как красноярцы вышли в премьер-лигу.

Уже через несколько минут после гола сообщение в социальных сетях группы набрало больше 50 комментариев, с поддержкой красноярских футболистов. Болельщики оценили, как нелегко было покорить ворота самого Акинфеева, который представлял сборную России на прошедшем чемпионате мира.

На 78-ой минуте судья назначил пенальти в ворота «Енисея». Счет стал 1—1. Эрнандес Абель, уругвайский футболист, выступающий за «ЦСКА», смог пробить наши ворота. И хотя по замечаниям комментаторов, пенальти быть не должно, однако судья посчитал иначе. Смогли-таки представители «ЦСКА» перехитрить арбитра!

Итоговый счет встречи – 1-1