2018-08-03T20:34:52+03:00
Общество

Эта свадьба пела и мешала: в Красноярске авто свадебного кортежа перегораживали проезд и катались задним ходом по встречке

Полицейские начали проверку по факту массового нарушения правил дорожного движения [видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
А после одна из машин кортежа прямо на мосту разворачивается и едет задним ходом, получается, по встречке. И опять крики, сигналы, маты. Фото: стоп-кадрА после одна из машин кортежа прямо на мосту разворачивается и едет задним ходом, получается, по встречке. И опять крики, сигналы, маты. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

Эта свадьба пела и мешала: в Красноярске авто свадебного кортежа перегораживали проезд и катались задним ходом по встречке. Судя по всему, видео в интернет выложил кто-то из гостей этого «праздника жизни». На кадрах видно, что начинается все где-то на Щорса. Несколько дорогих иномарок останавливается прямо посреди проезжей части. Из машин выходят нарядные молодые мужчины. Они разгуливают прямо по дороге возле машин, восторженно выкрикивают что-то – в основном неопределенные междометия и маты.

Этих людей совершенно не смущает то, что они полностью перегораживают проезжую часть. Далее действие перемещается на Октябрьский мост. Там все происходит по тому же сценарию. Но на этот раз молодые люди оставляют хотя бы одну полосу для движения. И на том спасибо, как говорится.

А после одна из машин кортежа прямо на мосту разворачивается и едет задним ходом, получается, по встречке. И опять крики, сигналы, маты.

Естественно, под видео, появившимся в группе «ЧП-Красноярск», сотни гневных комментариев от красноярцев – всех возмутило поведение участников кортежа. Учитывая, что в городе кругом ремонты на дорогах, и почти все главные улицы в постоянных заторах, людей, как минимум, можно понять.

Тем временем, как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, полиция уже начала проверку по факту массового нарушения правил дорожного движения, участников кортежа ищут. По всей видимости, им грозят крупные штрафы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хорошо, хоть из автомата в воздух не палили!» - красноярцев возмутило поведение участников свадебного кортежа (Подробнее)

Эта свадьба пела и мешала: в Красноярске авто свадебного кортежа перегораживали проезд и катались задним ходом по встречке.Видео: "ЧП-Красноярск"! другой источник

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лодка Рафаэля на берегу скелетов
Наши корреспонденты начали вторую часть большого пути по великой реке, начатого год назад, тогда они прошли немногим более полутора тысяч километров, сейчас им предстоит преодолеть 1644 километра. Их путешествие началось там, где Кама впадает в Волгу
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
На севере Красноярского края при крушении вертолета Ми-8 погибли 18 человек
Медвежий беспредел: в Красноярске в Бобровом логу медведь сгрыз кнопку запуска родельбана
В Красноярске отремонтируют трамвайные пути: как изменятся маршруты
В Железногорске разоблачили кассиршу, которая обокрала работодателя на 3,5 миллиона
В Красноярске журналисты высадили в парке ели и яблони
Под Красноярском мужчина убил сожительницу и позвал гостей, чтобы обеспечить себе алиби
На перекрытой улице Чкалова в Красноярске сделают объезд
В Красноярском крае сотрудник госучреждения, используя служебное положение, вырубил деревьев почти на миллион
Новую остановку для городских электричек открыли в Красноярске
Под Красноярском женщину будут судить за то, что она оскорбила полицейского второй раз
В Красноярске снесут старый скейтпарк и на его месте построят новый
Красноярского участкового подозревают во взятке от продажной женщины