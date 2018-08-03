3 Авг. 20:33 2018-08-03T20:34:52+03:00

А после одна из машин кортежа прямо на мосту разворачивается и едет задним ходом, получается, по встречке. И опять крики, сигналы, маты. Фото: стоп-кадр

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Эта свадьба пела и мешала: в Красноярске авто свадебного кортежа перегораживали проезд и катались задним ходом по встречке. Судя по всему, видео в интернет выложил кто-то из гостей этого «праздника жизни». На кадрах видно, что начинается все где-то на Щорса. Несколько дорогих иномарок останавливается прямо посреди проезжей части. Из машин выходят нарядные молодые мужчины. Они разгуливают прямо по дороге возле машин, восторженно выкрикивают что-то – в основном неопределенные междометия и маты.

Этих людей совершенно не смущает то, что они полностью перегораживают проезжую часть. Далее действие перемещается на Октябрьский мост. Там все происходит по тому же сценарию. Но на этот раз молодые люди оставляют хотя бы одну полосу для движения. И на том спасибо, как говорится.

А после одна из машин кортежа прямо на мосту разворачивается и едет задним ходом, получается, по встречке. И опять крики, сигналы, маты.

Естественно, под видео, появившимся в группе «ЧП-Красноярск», сотни гневных комментариев от красноярцев – всех возмутило поведение участников кортежа. Учитывая, что в городе кругом ремонты на дорогах, и почти все главные улицы в постоянных заторах, людей, как минимум, можно понять.

Тем временем, как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, полиция уже начала проверку по факту массового нарушения правил дорожного движения, участников кортежа ищут. По всей видимости, им грозят крупные штрафы.

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