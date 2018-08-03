3 Авг. 17:49 2018-08-03T17:50:43+03:00

И какой период времени будет действовать перекрытие

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В Красноярске перекрывают Ленина: где нельзя будет проехать, и как будут двигаться автобусы? Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.

На этот раз для ремонта закрывают участок улицы от Вейнбаума до Диктатуры Пролетариата. Но не весь.

КОНКРЕТНО

Какие участки будут перекрыты:

- от Вейнбаума до Перенсона;

- от Перенсона до Кирова;

- от Кирова до Диктатуры Пролетариата.

- выезд на Ленина со стороны Белинского.

Сколько будет действовать перекрытие:

- с 23.00 5 августа до 23.00 17 августа.

ВАЖНО!

Движение на перекрестках будет открыто.

Как поедут автобусы:

- маршруты, следующие из Советского района в сторону железнодорожного вокзала - Белинского – Ленина – Вейнбаума – Мира – Диктатуры пролетариата – Ленина – далее по своим схемам;

- №99 - Белинского – Ленина – Вейнбаума – Брянская - Перенсона – Республики - далее по своей схеме;

- маршруты, следующие с Коммунального моста в сторону железнодорожного вокзала - Коммунальный мост – Карла Маркса – Сурикова – Мира – Диктатуры Пролетариата – Ленина - далее по своим схемам.