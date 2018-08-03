В Красноярске перекрывают Ленина: где нельзя будет проехать, и как будут двигаться автобусы?
В Красноярске перекрывают Ленина: где нельзя будет проехать, и как будут двигаться автобусы? Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе городской администрации.
На этот раз для ремонта закрывают участок улицы от Вейнбаума до Диктатуры Пролетариата. Но не весь.
КОНКРЕТНО
Какие участки будут перекрыты:
- от Вейнбаума до Перенсона;
- от Перенсона до Кирова;
- от Кирова до Диктатуры Пролетариата.
- выезд на Ленина со стороны Белинского.
Сколько будет действовать перекрытие:
- с 23.00 5 августа до 23.00 17 августа.
ВАЖНО!
Движение на перекрестках будет открыто.
Как поедут автобусы:
- маршруты, следующие из Советского района в сторону железнодорожного вокзала - Белинского – Ленина – Вейнбаума – Мира – Диктатуры пролетариата – Ленина – далее по своим схемам;
- №99 - Белинского – Ленина – Вейнбаума – Брянская - Перенсона – Республики - далее по своей схеме;
- маршруты, следующие с Коммунального моста в сторону железнодорожного вокзала - Коммунальный мост – Карла Маркса – Сурикова – Мира – Диктатуры Пролетариата – Ленина - далее по своим схемам.