2018-08-03T14:25:06+03:00
Происшествия

Серьезный пожар на Брянской в Красноярске: огромный столб черного дыма напугал горожан

Информации о пострадавших и погибших нет [фото, видео]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Серьезный пожар вспыхнул на складе рано утром. Фото "ЧП-Красноярск"Серьезный пожар вспыхнул на складе рано утром. Фото "ЧП-Красноярск"
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Серьезный пожар на Брянской в Красноярске: огромный столб черного дыма напугал горожан.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе главного управления МЧС по региону, возгорание произошло в складах на Брянской, 145 сегодня, 3 августа, около 6.48 по местному времени. Общая площадь, на которую успело распространиться пламя, - 1000 «квадратов».

Огонь успел распространиться на площади в 1000 "квадратов". Фото "ЧП-Красноярск"

Огонь успел распространиться на площади в 1000 "квадратов". Фото "ЧП-Красноярск"

- На тушение пожара от МЧС России привлекается 46 человек, 15 единиц техники, - прокомментировали в пресс-службе краевого МЧС.

Как сообщили в пресс-службе «Краскома», по заявке пожарных пришлось даже увеличивать давление воды, чтобы спасатели могли подавать необходимое количество на тушение огня.

Дым было видно из всех районов города. Фото Ала ИСТРАТИ

Дым было видно из всех районов города. Фото Ала ИСТРАТИ

Тем временем, красноярцы делятся фотографиями в социальных сетях: действительно, дым было видно почти во всех районах города, даже на окраинах правобережья.

«Земляки, что происходит? Что горит так сильно?» - спрашивали красноярцы друг у друга.

"Что это горит?" - спрашивали друг у друга красноярцы. Фото Ала ИСТРАТИ

"Что это горит?" - спрашивали друг у друга красноярцы. Фото Ала ИСТРАТИ

Тем временем, причину пожара в МЧС пока не называют. Когда пламя полностью потушат, за дело возьмутся дознаватели, им и предстоит выяснить, из-за чего все случилось, а также сумму причиненного огнем ущерба.

Причину пожара установят дознаватели. Фото: Ала ИСТРАТИ

Причину пожара установят дознаватели. Фото: Ала ИСТРАТИ

О жертвах тоже ничего не говорят. Остается надеяться на то, что ранним утром в складах еще никого не было, и никто в огне не пострадал.

Пожар на Брянской в Красноярске.Видео "ЧП-Красноярск"! другой источник

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