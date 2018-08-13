2018-08-13T05:48:42+03:00
Общество

«Глаза с неба»: мистическое фото выложили волонтеры после поисков в лесу

«Это не фотошоп»! – говорят они
Ася ЖУКОВА
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«Глаза с неба»: мистическое фото выложили волонтеры после поисков в лесу. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск".«Глаза с неба»: мистическое фото выложили волонтеры после поисков в лесу. Фото: "Поиск пропавших детей - Красноярск".
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Над иномаркой, стоящей в поле у кромки леса, нависли черные тучи. На их фоне особенно заметно: прямо над машиной – из-за деревьев – светится белое облако. Будто с «прорезями» глаз!

Такое фото выложила в своем фейсбуке руководитель общества «Поиск пропавших детей – Красноярск» вчера вечером, 12 августа.

- Кто-то незримо следит за нами и, думаю, помогает))! - пишет Оксана Василишина. - Поиски закончились успехом, грибник найден, жив!

Напомним, волонтеры выезжали в лес, чтобы отыскать 56-летнего Сергея Пирогова. 11 августа мужчина уехал за грибами, но домой не вернулся. Вдобавок перестал выходить на связь. Его искали родные, волонтеры, полиция. И поздно вечером стало известно: нашелся! Сергей Юрьевич сам вышел к людям.

- Выехал на дорогу, где и был встречен родственниками и волонтерами, - говорят поисковики. – Оказалось, застрял в лесу на машине.

Все обошлось. И вскоре на стене группы и появилось загадочное фото.

- Это не фотошоп! – пояснила Оксана Василишина корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск. – Может быть, отражение от стекла? Сами не знаем, как оно так получилось. Само фото нормальное. А тут пропустили через фильтр, затемнили, и так вышло. Когда увидели, сами ахнули: «О, ничего себе!». И уже в шутку написали: «Кто-то следи за нами!» (смеется).

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