«Первая уже в семье!»: красавицы-модели устроили фотосессию с брошенными животными, чтобы подарить им дом
Эта история - без преувеличения - трогает за душу. Красавицы-модели из Красноярска устроили яркую фотосессию с бездомными животными. Чтобы помочь каждому обрести своего человека, хозяина. И не промахнулись! Одна из девушек прямо со съемок увезла к себе кошку, с которой снималась.
Просто красавицы. Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.
Впрочем, по порядку. Затеять такую фотосессию решили волонтеры проекта «Нужны друг другу». Для съемок позвали моделей из агентства Sisters. Кошек и собак взяли из приютов «Хвостики», «Верность», «Белый клык» и «Хатико».
Посмотрите в их глаза на фото. «Бездомыши», может быть, впервые почувствовали, что они не одни. И не зря!
Дикая, но симпатичная. Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.
"Ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы!". Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.
Девушка и кошка - посмотрите, сколько эмоций. Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.
Этот пес может стать самым верным другом. Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.
Возьми на ручки! Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.
- Первую кошечку забрали уже на съемках, - делятся ребята из проекта «Нужны друг другу». – В свою семью её взяла красотка, которая с ней снималась.
Кошечка Люсинда первой нашла хозяев. Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.
Теперь историю кошки Люсинды рассказывает ее новая хозяйка:
- Мы назвали её Киви (достаточно посмотреть в её зеленые глазки и понять, что это её имя). Когда она приехала, не выходила из домика, потом пришлось её вытащить самим, чтобы помыть и продезинфицировать ушко. Она, кстати, была не против: стояла в тёплой ванночке и кайфовала!
Персик (кот номер 1) был в шоке. По его выражению мордашки читалось «зачем/почему/кто это/почему оно ходит/почему вы меня променяли/а как же я..»). Потом он обиделся на нас, не давал себя гладить, уходил в другие комнаты. Потом начал нападать/ драться/ показывать, что он главный.
Теперь Люсинду зовут Киви, она осваивается в новом доме. На фото справа. Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.
А потом уже настала стадия принятия. Сейчас они играют или спят напротив друг друга. Киви очень ласковая и нежная, понимает ВСЁ абсолютно. На команды «нельзя» или «иди сюда» она реагирует в одну секунду! Очень воспитанная кошечка нам попалась.
Снимки предоставлены проектом «Нужны друг другу», фотограф Матвей Масляков.