«Первая уже в семье!»: красавицы-модели устроили фотосессию с брошенными животными, чтобы подарить им дом

СЕГОДНЯ 11:39 2018-08-10T11:59:36+03:00

Красавицы-модели устроили фотосессию с брошенными животными, чтобы подарить им дом. Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.

Одна из девушек прямо на съемках забрала к себе кошку

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Эта история - без преувеличения - трогает за душу. Красавицы-модели из Красноярска устроили яркую фотосессию с бездомными животными. Чтобы помочь каждому обрести своего человека, хозяина. И не промахнулись! Одна из девушек прямо со съемок увезла к себе кошку, с которой снималась.

Просто красавицы. Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.

Впрочем, по порядку. Затеять такую фотосессию решили волонтеры проекта «Нужны друг другу». Для съемок позвали моделей из агентства Sisters. Кошек и собак взяли из приютов «Хвостики», «Верность», «Белый клык» и «Хатико».

Посмотрите в их глаза на фото. «Бездомыши», может быть, впервые почувствовали, что они не одни. И не зря!

Дикая, но симпатичная. Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.

"Ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы!". Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.

Девушка и кошка - посмотрите, сколько эмоций. Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.

Этот пес может стать самым верным другом. Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.

Возьми на ручки! Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.

- Первую кошечку забрали уже на съемках, - делятся ребята из проекта «Нужны друг другу». – В свою семью её взяла красотка, которая с ней снималась.

Кошечка Люсинда первой нашла хозяев. Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.

Теперь историю кошки Люсинды рассказывает ее новая хозяйка:

- Мы назвали её Киви (достаточно посмотреть в её зеленые глазки и понять, что это её имя). Когда она приехала, не выходила из домика, потом пришлось её вытащить самим, чтобы помыть и продезинфицировать ушко. Она, кстати, была не против: стояла в тёплой ванночке и кайфовала!

Персик (кот номер 1) был в шоке. По его выражению мордашки читалось «зачем/почему/кто это/почему оно ходит/почему вы меня променяли/а как же я..»). Потом он обиделся на нас, не давал себя гладить, уходил в другие комнаты. Потом начал нападать/ драться/ показывать, что он главный.

Теперь Люсинду зовут Киви, она осваивается в новом доме. На фото справа. Фото: официальная страница проекта "Нужны друг другу" в соцсетях.

А потом уже настала стадия принятия. Сейчас они играют или спят напротив друг друга. Киви очень ласковая и нежная, понимает ВСЁ абсолютно. На команды «нельзя» или «иди сюда» она реагирует в одну секунду! Очень воспитанная кошечка нам попалась.

Снимки предоставлены проектом «Нужны друг другу», фотограф Матвей Масляков.