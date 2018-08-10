Умиравшего от инфаркта капитана за полторы тысячи километров реанимировали врачи

СЕГОДНЯ 08:24 2018-08-10T08:40:55+03:00

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Капитана-речника, которого за полторы тысячи километров разбил тяжелейший инфаркт, вернули к жизни врачи клинической больницы Красноярска. Об этом нетривиальном случае рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Он произошел в ночь на 31 июля. Капитан баржи Игорь Сергеев* вышел в рейс из Красноярска в Дудинку. Здоровый, крепкий, 52 года, он и предположить не мог, что случится беда. Неподалеку от Игарки ему стало плохо.

- Инфаркт, боль запредельная, - делится руководитель информационного центра краевой больницы Елена Корабельникова. - Причем тяжелейший, сердце рвалось на части.

Не теряя ни минуты, больного отправили на берег, в больницу Игарки. Конечно, врачи делали все, что могли. Но – повторимся – инфаркт тяжелейший. С подобными привозят раз в год, а то и реже. Уникальный случай, а местные медики все-таки «заточены» на рядовые, стандартные.

Специально для таких, уникальных, ситуаций при краевой больнице создали центр ЭКГ-мониторинга. «Снимок» пациента, находившегося на грани жизни и смерти, игарские врачи отправили туда.

И красноярцы подключились буквально сразу. На «сумасшедшем» расстоянии (а до Игарки только по прямой 1300 километров от краевого центра) Сергеева реанимировала целая команда.

- Им тут же занялись заведующий кардиологическим отделением №4 Евгений Самохвалов, подтянулась кардиореанимация в лице дублера заведующего отделением Рашита Бигашева, - продолжает Елена Корабельникова.

Они дистанционно инструктировали коллег из Игарки, что делать. В прямом смысле - пошагово. Фактически были мозгом спасоперации, а те - руками. Человек находился в кардиоционном шоке, ему провели тромболизис, назначили интенсивную терапию. И все получилось! Телемедицина она такая.

Уже на вторые сутки больного стабилизировали. Тогда было принято решение – доставить его в краевую. Из Красноярска вылетел «борт» санавиации во главе с завотделением, реаниматологом Константином Барышниковым. Спустя несколько часов капитан был в отделении кардиореанимации.

В тот же день ему поставили два стента в коронарные артерии. И хотя мужчина еще находится на ИВЛ, опасность миновала.

- Сейчас пациент еще очень слабенький, нельзя волноваться, - говорит Елена Корабельникова. – Но уже на следующей неделе его обещают выписать домой. И все благодаря команде врачей: им занимались 7 человек.

Именно они помогли спасти сердце капитана. Кстати, по словам представителей краевого минздрава, еще 8-10 лет назад (когда у нас не открыли центр ЭКГ-мониторинга и реанимация на расстоянии была невозможна) такой случай мог бы закончиться совсем иначе. А теперь человек будет жить и работать. Спасибо врачам!

(*имя и фамилия пациента изменены согласно требованиям законодательства).