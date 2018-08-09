В Красноярских ЗАГСах молодоженам на голову вместо лепестков роз и риса сыпется известка

СЕГОДНЯ 12:21 2018-08-09T12:51:23+03:00

Почему в них давно не было ремонта и когда его, наконец, смогут провести?

Изменить размер текста: A A

В вечернем эфире на радио «Комсомольская правда» (107,1 FM) мы обсуждали свадебный кортеж, который перегородил октябрьский мост. Но неожиданно разговор ушел в другое русло: бог с ним, с кортежем, а вот состояние ЗАГСов, - один за другим звонили радиослушатели. Регистрация брака для всех молодожен памятный праздник, а значит, и происходить она должна в обстановке торжественной. Однако, ни один красноярский ЗАГС не может похвастаться качественным ремонтом, красивой площадкой перед зданием, где приятно сфотографироваться на память. Действительно, почему?

И такая плачевная ситуация почти во всех ЗАГСахФото: Михаил ШУКЛИН

Перво-наперво выяснилось: здания ЗАГСов до 2004 года находились в муниципальном ведомстве, потом были переданы федерации, но нормативных документов, которые бы регулировали порядок предоставления средств на ремонты пока еще нет:

- Прилегающая территория находится в ведомстве муниципалитета, - говорит Александр Грешилов, руководитель агентства ЗАГС Красноярского края. – Их приводят в порядок городские власти. Что же касается состояния помещений, то действительно, почти все красноярские ЗАГСы требуют ремонта. И, несмотря на то, что нормативные сроки есть, все упирается в вопрос собственности помещений. До 2004 года мы реализовали свои полномочия на базе муниципального имущества. В течение десяти лет имущества из муниципального было передано в федеральную собственность. И в течение этого времени федеральный бюджет не мог нести траты на содержание и ремонт этих помещений, именно поэтому сложилась такая ситуация. Проводились только текущие срочные ремонты, чтобы здание не превратилось в аварийное. Сейчас идет процесс формирования нормативов. Предполагается, что в 2019 году появятся утвержденные федеральными органами власти нормативы по требованиям к помещениям.

Кстати, в разные времена в Красноярске рассматривались альтернативные помещения регистрации свадеб - Краеведческий музей, Дворец труда и согласия и даже Речной вокзал (после реставрации). Но пока молодожены, которые хотят красивой картинки, должны понимать, что формально получить документы о заключении брака в красивой обстановке получиться вряд ли. А создать себе праздник можно будет где-то в другом месте. Сегодня в Красноярске практикуют имитации торжественной регистрации брака, когда документы выдаются тамаде, который в кафе, на пленере или в колонном зале со словами, которые обычно произносят работники ЗАГСа, вручает свидетельство и предлагает обменяться молодоженам кольцами в присутствие многочисленных гостей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вот что нам отвечали в ЗАГСах нашего города

Советский район

- Ремонта не было давно, помещение находится в плачевном состоянии, а площадка возле ЗАГСа и скамеечки привлекают не молодоженов и их гостей, а любителей распивать спиртные напитки, которым повода не требуется. В Советском ЗАГСе ремонта ждут как воздух, потому что и самим работникам в таких условиях трудится… противно!

Октябрьский

- Ремонт в здании делали порядка 10 лет назад, причем косметический. Ждут каких-либо капиталовложений, и надеются, что помещения здания обретут торжественный вид, кВ котором не стыдно принимать гостей.

Кировский и Свердловский:

- Одно помещение умещает два районных ЗАГСа. И, несмотря на то, что площадка перед ним ремонтировалась три года назад, но воздух, снег и дождь свое дело сделали. Да и горожане, чего греха таить, в общему имуществу порой относятся наплевательски. Поэтому, ремонт здесь очень ждут, как в самом помещении, так и на площадке.

Центральный

- Меньше всего его здание напоминает ЗАГС. Однако, по словам руководителя, в октябре этого года у них начнется долгожданный ремонт. Что именно будет сделано – неизвестно, потому как какие-либо пожелания и запросы от самих ЗАГСов краевые власти не принимают.

КСТАТИ

Пять лет назад после реставрации в Красноярске был открыт Дом семейных торжеств.Фото: Михаил ШУКЛИН

Пять лет назад после реставрации в Красноярске был открыт Дом семейных торжеств. Находится он на проспекте Мира, в небольшом особняке, который был построен еще в XIX веке и принадлежал знаменитому золотопромышленнику Петру Кузнецову. С одной стороны такое расположение удобно: главные городские достопримечательности находятся совсем рядом, напротив красивый сквер, буквально в сотне шагов храм. Однако есть и минусы - пробки на центральных улицах, которые особенно дают о себе знать в пятницу и отсутствие хорошей парковки.