Наталья Малышева возглавила региональный офис розничного бизнеса ВТБ в Красноярске

1 Авг. 05:00 2018-08-02T08:41:38+03:00

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Наталья Малышева родилась 30 сентября 1980 г. в г.Минусинске Красноярского края. Окончила Красноярский государственный технический университет по специальности «Финансовый менеджмент». В банковском секторе – с 2004 г. В Группу ВТБ пришла в ноябре 2013 года на позицию заместителя управляющего филиалом ВТБ24 по розничному бизнесу. За 15 лет банковской карьеры прошла путь от специалиста операционного отдела до заместителя управляющего.

В должности заместителя управляющего Наталья Малышева отвечала за развитие розничного бизнеса ВТБ в Красноярском крае и республике Хакасия, включая такие направления как автокредитование, ипотечное кредитование, обслуживание состоятельных клиентов и предоставление инвестиционных услуг. В 2018 году занимала должность заместителя управляющего по сервису.

На новом посту перед Натальей Малышевой поставлены задачи увеличения клиентской базы и роста бизнеса розничного ВТБ в Красноярском крае, а также обеспечения высокого уровня клиентского сервиса.

За пять месяцев 2018 г. общий объем кредитных выдач банка в регионе составил 11 млрд рублей, что более чем на четверть превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Общий портфель кредитов физлиц на 1 июня текущего года составил 62 млрд рублей, а портфель привлеченных средств населения увеличился до 31 млрд рублей.

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