2018-08-02T08:41:38+03:00
Экономика

Наталья Малышева возглавила региональный офис розничного бизнеса ВТБ в Красноярске

Управляющим розничного бизнеса ВТБ в Красноярском крае назначена Наталья Малышева, ранее работавшая заместителем руководителя розничного бизнеса ВТБ в Красноярске
Поделиться:
Наталья Малышева. Фото: банк ВТБНаталья Малышева. Фото: банк ВТБ
Изменить размер текста:

Наталья Малышева родилась 30 сентября 1980 г. в г.Минусинске Красноярского края. Окончила Красноярский государственный технический университет по специальности «Финансовый менеджмент». В банковском секторе – с 2004 г. В Группу ВТБ пришла в ноябре 2013 года на позицию заместителя управляющего филиалом ВТБ24 по розничному бизнесу. За 15 лет банковской карьеры прошла путь от специалиста операционного отдела до заместителя управляющего.

В должности заместителя управляющего Наталья Малышева отвечала за развитие розничного бизнеса ВТБ в Красноярском крае и республике Хакасия, включая такие направления как автокредитование, ипотечное кредитование, обслуживание состоятельных клиентов и предоставление инвестиционных услуг. В 2018 году занимала должность заместителя управляющего по сервису.

На новом посту перед Натальей Малышевой поставлены задачи увеличения клиентской базы и роста бизнеса розничного ВТБ в Красноярском крае, а также обеспечения высокого уровня клиентского сервиса.

За пять месяцев 2018 г. общий объем кредитных выдач банка в регионе составил 11 млрд рублей, что более чем на четверть превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Общий портфель кредитов физлиц на 1 июня текущего года составил 62 млрд рублей, а портфель привлеченных средств населения увеличился до 31 млрд рублей.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Новую остановку для городских электричек открыли в Красноярске
Под Красноярском женщину будут судить за то, что она оскорбила полицейского второй раз
В Красноярске снесут старый скейтпарк и на его месте построят новый
Красноярского участкового подозревают во взятке от продажной женщины
В Красноярском крае пришлось экстренно прервать авиарейс: в самолете сработала аварийная сигнализация
Крупный пожар на Брянской в Красноярске потушили всего за несколько часов
Это вам не санкции: за что в Красноярске сожгли партию абрикосов?
В Норильске подростки избили сверстницу, а видео издевательств выложили в соцсети
Создал помеху и уехал: в Красноярске ищут водителя, устроившего ДТП с велосипедистом
Более 1200 рекламных щитов и баннеров уберут с улиц Красноярска
В Красноярске с сегодняшнего дня закрыт правоповоротный шлюз с Шахтеров на 9 мая
Покажи свою улыбку! Красноярцев приглашают поучаствовать в радушном и дружелюбном флешмобе
Медиафорум «Енисей» в Красноярске начался с минуты молчания в честь погибших в Африке журналистов
В Красноярске улицу Маерчака отдадут под парковки
Почти 30 пожаров потушили в Красноярском крае за сутки
В Красноярском крае мошенники через соцсеть «увели» у пенсионерки 83 000 рублей
Главе города понравилась площадь у ТЦ «Красноярье» без фонтана
Как поедут автобусы, когда будет перекрыта улица Копылова
В Красноярском крае в детском саду 8 лет работала «мертвая душа»
Портфель кредитов наличными ВТБ превысил 1 трлн рублей
В Красноярском крае убийца несколько раз возвращался в дом убитого за его вещами
8 автомобилей за пять месяцев: в Красноярске задержали банду угонщиков
Красноярск заказал самую высокую новогоднюю ёлку
Красноярские садоводы получили 31 миллион рублей на дороги и ЛЭП