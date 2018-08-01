Кикбоксер рассказал о скандальных фото десятилетней давности: «Сейчас я участвую в соревнованиях и тренирую детей»

1 Авг. 09:51 2018-08-01T10:57:26+03:00

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Стремительно облетают социальные сети Фотографии, на которых кикбоксер из Хакасии Гиви Соцук «нокаутирует» памятник военным медикам в Томске. Правда, на поверку, эта история 2013 года: именно тогда в Интернете появились снимки известного спортсмена, который, показывая идеальную растяжку, закидывает ногу на бронзовую скульптуру. А, судя по еще одному фото, «досталось» таким же образом и Александру Сергеевичу, Пушкину.

Мы дозвонились до Гиви:

- Вот уже второй день получаю проклятия в свой адрес в социальных сетях, каким-то образом узнают даже мой номер сотового телефона, звонят неизвестные, - рассказал 31-летний спортсмен. – Зашел на странички тех людей, которые подняли эти фото, там какой-то сплошной фашизм, это явные провокаторы. Я уже много раз говорил, что та история в Томске была сплошной глупостью, недоразумением. У меня был день рождения, и в этот день медики (я ездил на лечение) сказали, что все хорошо, что я смогу после длительного восстановления вернуться в большой спорт. Я от радости бегал по всему Томску, делал эту растяжку на столбах, заборах, про памятники, - ну, просто затмение нашло, не подумал головой!

Эти фотографии были сделаны в 2007 годуФото: соцсети

- Ну, честно говоря, вы не совсем тогда героем были. Была судимость у вас, за стрельбу из пневматики в центре Абакана - с другим борцом «не поделили территорию». И 10 месяцев ареста вам тогда дали.

- Давным-давно ни с каким криминалом я уже не связан.

- А чем закончилась та история? Было же заведено дело по статье «хулиганство»?

givi1987 Гиви Соцук с женой

- Его закрыли за истечением срока давности. Потому что сами фото вообще сделаны в 2007 году, - это было доказано во время следствия. И так же пошли по интернету, неожиданно, спустя шесть лет, в 2013. Конечно, у себя я все удалил сразу. Но теперь они вечно, наверное, будут гулять по Интернету.

- Чем сейчас занимаетесь?

- У меня мама, которой надо помогать. Жена и сын. Он, кстати, плотно тренируется, спортсмен, - футболист. А сам я работаю с детьми, у меня в секции в Абакане 30 воспитанников в возрасте от пяти лет, занимаемся кикбоксингом. Сам я до сих пор в спорте, выступаю на соревнованиях, на уровне Сибири, страны. Пока не собираюсь уходить.

givi1987 Гиви Соцук с сыном

- Та история всплыла вот только сейчас, не было отголосков за прошедшие пять лет?

- Нет, вообще. Все прошло. Не знаю, кто и в каких интересах ее снова «раскачал». Я даже написал тем, кто потащил это все, Вызвался выйти с ними на диалог в «прямом эфире» по Интернету. Но с первых минут понял, там какие-то неадекватные люди. Посмотрел на странички их, там призывы кардинальные, провокационные фото, посты. В любом случае, я открыт. И если у кого-то есть ко мне какие-то вопросы, пусть задают.