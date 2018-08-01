2018-08-01T14:27:00+03:00
Общество

В Красноярске улицу Копылова окончательно решили перекрыть: ремонт продлится до 30 ноября

Как оказалось, совместить строительство и транспортные потоки на одном участке не получится
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске улицу Копылова окончательно решили перекрыть: где и когдаВ Красноярске улицу Копылова окончательно решили перекрыть: где и когдаФото: Мария ЛЕНЦ
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И все-таки ее перекроют. Речь идет об улице Копылова. После череды колебаний и решений власти города согласились, что ради строительства дорожной развязки в створе улицы Волочаевской целесообразно будет закрыть проезд автомобилям.

Да, это создаст огромные неудобства большому количеству горожан, которые регулярно передвигаются по улице Копылова на личном авто или в общественном транспорте. Но неудобство это временное, ради результата стоит немного потерпеть.

Дорожные строители уже перешли к финальной стадии. За тот период, пока будет перекрыта улица Копылова – а это с 3 августа до 30 ноября – им нужно будет переустроить сети ливневой канализации, вынести коммуникации связи, смонтировать новое освещение и новые контакты сети для электротранспорта, полностью заменить дорожное покрытие на участке.

Ведется строительство дороги-дублера на улице Чкалова. Под вторым путепроводом появится полукольцо и альтернативный временный объезд-дублер этой улицы. Работы по строительству дублера закончат в течение недели, после чего улица Чкалова тоже будет закрыта для проезда.

КОНКРЕТНО

Перекрыта улица Копылова будет на участке от перекрестка с улицей Годенко до перекрестка с Волочаевской (откуда начинается развилка на улицу Красной армии).

Время перекрытия: с 23 часов 3 августа до 30 ноября.

Схема проезда:

- через улицу Ладо Кецховели, Новосибирскую и далее

- либо по улице Годенко (для тех, кто движется в сторону ГорДК)

- либо по улице Киренского (для тех, кто направляется в сторону Студгородка).

Улица Новосибирская от Ладо Кецховели до Киренского будет переведена в односторонний режим.

В ближайшее время на перекрестке установят временный светофорный объект. После ямочного ремонт дорога пригодна для движения транспорта.

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