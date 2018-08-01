Проект «Енисейская Сибирь» удваивает обороты

1 Авг. 07:40 2018-08-01T07:43:19+03:00

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Вторая за полгода встреча президента России Владимира Путина и временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса, по мнению экспертов, четко дала понять: во-первых, грядущая Универсиада для главы государства имеет особое значение как большой международный спортивный проект. На волне успешного проведения Олимпиады и мирового футбольного первенства Красноярские студенческие игры просто не могут уронить планку уровня организации и гостеприимства. А во-вторых – Красноярский край сегодня один из самых перспективных в плане развития не только Сибири, но и всей страны. Особенно в свете того, что заявленный Александром Уссом проект «Енисейская Сибирь» не менее чем за год уже вдвое нарастило свой инвестиционный потенциал.

Заслуженное внимание

Визиты президента в Красноярск в последние десять с лишним лет, мягко говоря, были крайне редкими. Но сегодня мы видим иную картину. Вслед за февральской инспекцией Путина в край регулярно заезжают члены федерального правительства. И речь не только и не столько о чиновниках от спорта. Речь в целом о пересмотре красноярской повестки. Почему? Ответ в подходе. Александру Уссу удалось грамотно разложить весенний визит Путина, развернув его максимально широко. Совещание по вопросам подготовки к Универсиаде переросло в ряд стратегических решений, которые заставили федеральный центр иначе взглянуть на главные темы красноярцев – экологию и транспорт. Вслед за Путиным в Красноярск приезжал министр экологии России, что вылилось в большой федеральный же проект по коренному перелому в экологическом самочувствии целого ряда сложных в этом плане городов по всей стране. Отрадно, что Красноярск и Норильск в этот проект попали в первых строках. Более того, Красноярск стал пилотным городом в реализации мероприятий по комплексному снижению выбросов.

Енисейская Сибирь

В сентябре прошлого года словосочетание «Енисейская Сибирь», о которой тогда только начинал говорить Александр Усс, как о мегапроекте, который объединит сразу три региона – Хакасию, Тыву и Красноярский край – звучало как большой амбициозный план. Однако на встрече с президентом в конце июля Александр Усс уже заявляет о двукратном приросте заявленных инвестиций в этот действительно мощный проект.

- Без общих слов могу сказать, что этот проект приобретает всё большую популярность в качестве зонтичного бренда, - сказал Александр Усс. - Когда я Вам докладывал о том, что мы готовы его реализовывать как комплексный межтерриториальный проект, объём предполагаемых инвестиций составлял порядка 500 миллиардов. На сегодня заявители уже говорят о триллионе. Причём появились нефтяники, та же "Независимая нефтегазовая компания". Думаю, что если в течение трёх месяцев там подтвердятся прогнозы, то, вообще говоря, это просто новая жизнь для Таймыра и для Севера.

Кроме этого, речь идет уже о двух миллиардах долларов, которые притянет проект строительства нового ЦБК. И это уже не просто план – это практически старт крупнейшего производства.

Метро

Одна из самых долгих историй с берегов Енисея – тема красноярской подземки - уже не в первый раз нашла четкую поддержку президента. Заявление Путина о том, что «мы будем строить метро», прозвучавшее в феврале в Красноярске, сегодня снова показал, что президент готов помогать и дальше в решение этого очень дорогостоящего и, безусловно, нужного проекта.

- Эта тема не должна умереть. Давайте к ней вернёмся, - резюмировал президент. - Подъезжайте, мы поговорим с участием Правительства, Минфина.

Отметим, Александр Усс, понимая, что метро это не панацея, предложил разработать комплексное решение транспортной проблемы в краевом центре, в том числе с использованием возможностей скоростных трамваев и городской электрички.

О значении и итогах встречи Александра Усса с Владимиром Путиным мы спросили у красноярских экспертов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Чернявский, политический аналитик

- Практически все темы, которые звучали в ходе июльского разговора Путина с Уссом, уже проговаривались на февральских совещаниях в Красноярске. Отличительной особенностью нынешней встречи стало то, что она прошла абсолютно без «воды». Разговор шел об очень конкретных вещах, с конкретными суммами. Этим она сильно отличалась от обычных встреч многих губернаторов с главой государства. То, что Путина волнует подготовка к Универсиаде – это однозначно. Но, безусловно, он шире понимает значение нашего региона как ключевого не только в Сибири, но и в России. Те проекты, которые презентовал Александр Усс, по цветной металлургии и «Енисейской Сибири» на фоне общей экономической депрессии в стране, возможно, для Путина выглядят своеобразным глотком свежего воздуха. Сибиряки не просто приходят клянчить деньги на затыкание дыр, но продвигают реальные проекты, которые дадут импульс для развития всей Российской экономики. В этом смысле значение этой встречи переходит границы многих регионов. Ведь в реализации этих проектов будут принимать участие не только крупные компании и жители Красноярского края, Хакасии и Тывы, но и, возможно, всей Сибири.