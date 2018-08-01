Куда исчезает с улиц Красноярска старая брусчатка

1 Авг. 06:02 2018-08-01T06:04:40+03:00

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31 июля мы рассказали о том, как проходит благоустройство главной улицы Красноярска – проспекта Мира, успеют ли подрядчики завершить работу ко Дню города, который пройдет 25 августа, и где в ближайшее время автомобилистов ждет перекрытие дорог. Но ремонт в городе одним проспектом не ограничивается. По сути, Красноярск до конца лета – единый масштабный фронт работ. Достаточно просто проехаться по городу. Вот площадь Мира вся перерыта – значит, там будут перекладывать брусчатку. Вот в сквере на перекрестке Краснодарской и проспекта Металлургов рычат «бобкаты», ворочая землю. Так что тему городского ремонта продолжаем. Тем более что планов у городских властей еще громадье.

Зачем убирают ограждения на склоне

Улица Белинского – одна из ключевых магистралей города. Помимо большого автомобильного трафика здесь еще немало пешеходов, которые прогуливаются пешком от памятника Андрею Дубенскому вниз до Стрелки и обратно. Но сейчас там не пройти – работает бригада. Парни в желтушках убирают металлические ограждения, тут же лежат поддоны с новым бордюрным камнем. Неужели они собираются заменить высокие ограждения на эти крохотные бордюры? А как же безопасность? Рядом довольно крутой склон, неосторожное движение – и внизу могут очутиться велосипедисты или мамочки с колясками.

Заместитель руководителя УДИБа по производству Евгений Петрюк поясняет: из бордюрного камня сделают технический тротуар, он будет отделять проезжую часть от пешеходной зоны. Это такие промежутки между двумя бордюрами шириной до полуметра, засыпанные землей. Их делают не только на Белинского, но и на многих других улицах. Технические тротуары нужны для чистоты – они не дадут грязи с проезжей части попадать на пешеходную зону и наоборот.

Ограждения демонтируют, чтобы заменить на новые, эстетически привлекательные. Какие – пока решают. Но без ограждения этот участок не оставят.

Столбы на Мира

Со столбами на проспекте Мира в прошлом году вышел казус. Помните, прошлый подрядчик кормил всех завтраками, обещая: столбы изготовлены где-то за Уралом и вот-вот придут. Их так ждали, а в результате оказалось, что даже не заказали. В этом году решили с этих самых пресловутых столбов и начать благоустройство проспекта. На сегодняшний день осталось установить всего около 30 опор из почти двух сотен.

Вот что написал 20 июня по этому поводу в своем Инстаграме глава города Сергей Еремин: «Зашли на благоустройство «ДНК» нашего города – проспекта Мира. Приступили к монтажу конусных опор освещения и Г-образных светофорных колонок. Столбы обрабатываются специальным антивандальным покрытием, чтобы не было соблазна их испортить, например, объявлениями. Всего на проспекте будет 195 опор, 26 из них – это светофорные стойки с освещением. Работаем поквартально. Сейчас первая «захватка»: улицы Горького – Дзержинского. На следующей неделе начнем укладывать крупноформатную плитку от Обороны до Горького. Она будет четырех видов: транзитная, техническая, тактильная, фасадная. Перед подрядчиками поставлена задача: зону работ содержать с максимальной «дорожной опрятностью», тем самым минимизировать неудобства для горожан».

Напомним, что массивных километров проводом отныне на проспекте Мира не будет – все упрятано под землю. Кабели успели проложить еще в прошлом году. Осталось подключить – и да будет свет!

К слову, вы обратили внимание, что новые столбы тонкие и изящные, не то что старые. Выдержат ли они праздничную иллюминацию? В УДИБе заверили: выдержат.

От дождя, от ветра

С остановочными павильонами в Красноярске беда. В каждом районе, почитай, свои «дизайнерские изыски». Единого формата остановок нет – где-то стоят допотопные металлические крышки на столбах. Где-то уродливые изогнутые полусферы. В прошлом году в центре города установили новые остановочные павильоны, которые тут же вызвали у горожан шквал критики. Их раскритиковали за «колхозный дизайн», а потом за то, что начали ломаться от первого же ветра.

В нынешнем году, когда сносили торговые павильоны, замели напрочь и остановочные пункты. Так что пассажирам стало негде укрыться ни от солнца, ни от дождя. Далеко ходить не будем – остановка «Глазной центр» в сторону Рощи.

- Мы выписали подрядчикам предписания, чтобы до начала учебного года все автобусные остановки были оснащены павильонами. Нужно обеспечить школьников и студентов комфортом во время ожидания автобусов, - сообщили в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства. И подтвердили: старые уродливые сооружения, которые стоят рядом с новыми, также постепенно демонтируют в этом году. Таких много в Свердловском районе, на Красрабе.

Куда брусчатку, куда бордюр?

И еще одна тема, которая второй год будоражит умы красноярцев: а что происходит со старыми бордюрами и брусчаткой? Куда их вывозят? На мусорный полигон, на переработку или убирают с одной улицы и ставят на другой? Вот сейчас на проспекте Мира укладывают более 30 тысяч квадратных метров новой брусчатки, куда старую?

В мэрии говорят: в соответствии с договором подрядчик обязан отчитаться за материалы, которые подлежат повторному применению. Иначе не получит расчет за проделанную работу. Затем эта брусчатка используется заново. Например, из старой брусчатки выложен технический тротуар на кольце Калинина - Бугач. Ее укладывают на месте снесенных торговых павильонов.

На минувшей неделе журналисты одного из городских телеканалов устроили «контрольную закупку» - записали на камеру, как рабочие за 1,5 тысячи рублей продают б/у брусчатку. Чиновники пообещали с этим делом разобраться, и подключили полицию.