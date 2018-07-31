2018-07-31T10:59:41+03:00
Происшествия

Адвокат Александра Бахтина: «Он впал в кому третьей степени»

Из-за тяжелого состояния экс-главе Богучанского района изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюФото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Александр Бахтин, подозреваемый в получении крупных взяток, находится сейчас в тяжелом состоянии. Несколько дней назад он перенес инсульт и впал в кому. По словам адвоката Бахтина, Дарьи Кульшиной, врачи диагностировали у него кому третьей степени. Напомним, на Бахтина заведено 14 уголовных дел. По мнению следствия, он регулярно получал от предпринимателей 10-процентные откаты со сделок, связанных с муниципальными контрактами.

- Состояние Бахтина на сегодняшний момент крайне тяжелое, диагностирована кома третьей степени, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Дарья Кульшина, адвокат бывшего чиновника. – В связи с этим (и следователь мне только что это подтвердил) Бахтину изменили меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Родственники и адвокат бывшего чиновника написали порядка сотни обращений в органы следствия, ГУФСИН и прокуратуру.

- В связи с поступившими обращениями родственников и адвоката обвиняемого органы предварительного следствия обратились в ГУФСИН России по Красноярскому краю для проведения повторного медицинского освидетельствования (ранее у Бахтина заболеваний, препятствующих заключению под стражу, не выявлено – прим.), - добавили в СУ СКР по Красноярскому краю.

Правда, как это будет исполнено не совсем ясно: Бахтин в коме и вряд ли сможет лично дать подписку.

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Главу Богучанского района Красноярского края задержали сотрудники ФСБи МВД. Вчера Александра Бахтина ветролетом доставили в Красноярск, он задержан на двое суток и находится в изоляторе временнного содержания. Причина громкого задержания проста: на Бахтина, который занимает свой пост уже 13 лет, заведено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере» (подробности).

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