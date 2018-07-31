«Она мне точно изменяет!»: ревнивец хотел застукать неверную жену, спустившись в окно по веревке, но застрял

31 Июль 09:46 2018-07-31T09:43:39+03:00

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На что только ревность не толкает людей. 40-летний житель Саяногорска (Хакасия) Роман Ветошкин*, например, решил застукать свою благоверную, 36-летнюю Татьяну, с любовником. Пара уже несколько лет живет в семейном общежитии одной из пятиэтажек 9 микрорайона (правда, официально не зарегистрированы и детей пока нет). И все бы хорошо, оба работают (Татьяна продавцом, Роман – на стройке). Но счастью все больше мешает черная ревность Романа. Вот уже несколько лет ему не дает покоя картинка: Таня в объятиях чужого мужика.

Накануне утром Роман решился: взять полюбовничков за жабры. Утром супруги после совместного завтрака отправились каждый на свою работу. Но Роман вернулся, решив, что именно сегодня Таня приведет в дом любовника. Купил прочную бельевую веревку, поднялся на крышу родной пятиэтажки, закрепил и начал спуск на свой, третий этаж. Рассудил просто: они наверняка в спальне, а тут – оп-ля, - здравствуйте! В общем, дело точно должно выгореть.

- Примерно 08.00 утра было, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск очевидец. – Я на работу шел, смотрю, мужик на веревке на уровне 4 этажа болтается. Я уж подумал, что он решил… того, тю-тю. Ну, и вызвал полицию.

Наряд полицейских примчался через несколько минут, но добраться до Романа не успели бы. У того слабели руки, и он блажил на всю округу: «Спасите-помогите!». Полицейские крикнули: «Попробуй выбить ближайшее окно!». Тот послушался, и, собрав последние силы, вынес ногами чужую оконную раму. А тем временем, подоспевшие на место семейной драмы спасатели вынесли соседскую дверь и втащили ревнивца в квартиру.

Уже после у Романа спросили: «Мужик, ты зачем это сделал?» «Это все жена! Она мне точно изменяет, хотел застать с любовником», - вздохнул спасенный.

- В ОМВД России по Саяногорску по данном факту начата проверка, - подтвердили анекдотичную историю, к счастью, для всех хорошо завершившуюся, в пресс-службе городской полиции.- Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Татьяна, к слову, ни о чем ни сном ни духом. Пока муж совершал «подвиги», спокойно работала. О приключениях супруга узнала, когда он сам ей позвонил, рассказать о произошедшем. «Совсем ты, Рома, с головой не дружишь, - вздохнула женщина. – Теперь вот соседям окно и дверь восстанавливать надо…».

*Имена героев изменены по их просьбе