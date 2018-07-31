Закончить ремонт проспекта Мира до Дня города не успевают

31 Июль 07:11 2018-07-31T07:50:38+03:00

Днем рабочих на проспекте Мира не так много - бОльшая часть работает по ночам, так быстрее и безопаснее Фото: Мария ЛЕНЦ

Но лучше и не торопиться, чтобы не повторилась история прошлого года

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Тема номер один в Красноярске – улично-дорожный ремонт. На нем завязано все: тротуары, бордюры, ограды, ливневки, остановки и – самое важное – перекрытые дороги, из-за чего центральные улицы города в пробках. В этом году доделывают то, что не успели в прошлом. Начали работы намного раньше, чем в 2017-м. Например, в прошлом году в мае-июне еще проводили торги, искали подрядчиков. А нынче в мае рабочие уже вышли на участки. Да и в целом процесс проходит более оптимистично, горожане относятся к происходящему с большим пониманием: надо – значит, надо.

Накануне в УДИБе прошел традиционный еженедельный брифинг, на котором начальник отдела мониторинга улично-дорожной сети Игорь Воевалко и заруководителя УДИБа по производству Евгений Петрюк ответили на ряд текущих вопросов, связанных с ремонтом в городе.

- Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее уложить дорожное покрытие. Неблагоприятные погодные условия мешают этому, но мы стараемся не останавливать работу. Пока нельзя класть асфальт, подрядчики активно налегают на бордюры, на технологические тротуары, шумозащитные экраны, декоративные экраны, барьеры и так далее. Работа идет полным ходом, - рассказал Евгений Петрюк.

Проспект Мира

Красноярцы называют проспект Мира не иначе, как многострадальным. В прошлом году власти пообещали им изменить главную историческую улицу левобережья до неузнаваемости. Но что-то пошло не так и в результате подрядчик успел только перекрыть асфальт на проезжей части. Благоустройство зависло, в зиму осталась исковерканная брусчатка и неприглядные фонарные столбы. В этом году мэрия пообещала: умрем, но сделаем.

Сегодня проспект со стороны Профсоюзов взрыт по обеим сторонам – фронт работ тянется до краевой администрации и немного дальше. Штабеля брусчатки, сетка, бобкаты и рабочие в желтушках. В мэрии рассказали, что брусчатку укладывают 10 бригад рабочих, причем основная часть трудится по ночам чтобы никто никому не мешал – ни рабочие машинам, ни машины – рабочим. До недавнего времени были перебои с брусчаткой – она шла аж с Новороссийска. Но сейчас перешли на местную, из Сосновоборска. Производитель обещает – брусчатка высший класс. Поглядим.

В целом благоустройство проспекта обойдется в общую сумму 307 миллионов рублей. Заключены три контракта:

- Первый – на 75 миллионов рублей. За эти деньги нужно будет заменить опоры освещения, установить новые светофоры и нанести дорожную разметку.

- Второй – на 105 миллионов, их потратят на благоустройство участка от Профсоюзов до Диктатуры пролетариата: заменят брусчатку, сделают водоотводы, оформят газоны и посадят кустарники.

- Третий контракт – на 127 миллионов. Эта сумма пойдет на благоустройство участка от Диктатуры пролетариата до площади Мира. Работы те же самые, как и в контракте №2.

Самый животрепещущий вопрос: успеют ли подрядчики завершить благоустройство проспекта к 25 августа, ко Дню города? Заруководителя УБИБа по производству Евгений Петрюк честно отвечает: нет, не успеют. Но постараются сделать большую часть. Те участки проспекта, где планируется устроить гуляния, находятся на особом контроле, под них составляется план народных гуляний.

И снова здравствуйте

Без казусов никак. Глаз общественника периодически подмечает недостатки. На днях в соцсетях обсуждали «ноу-хау»: рабочие укладывали новую плитку как раз возле краевой администрации. Между плиткой и старыми гранитными бордюрами засыпали зазор мелким щебнем. В мэрии на такие замечания поспешили ответить: это временные заплатки.

- Дырки на «брюках» — тротуарах и дорогах — «заштопают» чуть позже кусочками брусчатки. Технология такая же, как при укладке плитки дома. Поэтому сначала занимаемся основной геометрией, потом доделаем у бортиков, - поясним в Инстаграме глава города Сергей Еремин.

К критике общественников власти относятся позитивно. В УДИБе, например, говорят:

- Обращайтесь. Ни одно ваше обращение не уйдет в небытие. Вот, например, недавно, граждане подметили, что на Лесном проезде подрядчик в дождь асфальт укладывал. Мы приехали – все подтвердилось. Выписали предписание: устранить нарушения, переделать. Теперь подрядчик должен снять весь уложенный в дождь асфальт и уложить заново, но уже по технологии.

Звонить можно в службу 005.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где перекроют, когда перекроют

Важная информация для автомобилистов – о перекрытии дорог, которые скажутся на транспортных потоках.

Первое перекрытие. С 23 часов 30 июля до 20 часов 15 сентября закрывается сквозное движение по Вавилова на участке от улицы Шелковой до переулка Якорного. Здесь будут ремонтировать теплотрассу. Объезд транспорта – по улицам Шелковая и по Якорному переулку. Тут, в принципе, все понятно. Будут выставлены светофоры, которые обеспечат безопасность движения транспорта, особенно общественного.

Второе. С 22.00 26 июля по 22.00 10 августа – перекрыта улица Красной армии на участке от Диктатуры пролетариата до Обороны. Там, в районе дома № 3 проводятся аварийные работы по ремонту подземных коммуникаций, поэтому сквозное движение на этом участке закрыто. Объехать можно с улицы Диктатуры или с улицы Обороны.

Третье. Улица Ленина – самый сложный объект в программе «Безопасные качественные дороги». В настоящее время и до 5 августа закрыт участок от Парижской коммуны до Вейнбаума. С 5 августа и ориентировочно на 2 недели закроют сразу следующие три участка: от Вейбаума до Перенсона, от Перенсона до Кирова и от Кирова до Диктатуры пролетариата. Перекрестки останутся открытыми. Водителям рекомендуют использовать для объезда либо улицу Дубровинского, либо Коммунистическую и Республики. Автобусы перенаправят на проспект Мира.