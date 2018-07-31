Сибирская генерирующая компания организовала теплоходную прогулку по Енисею для ветеранов Красноярска в рамках проекта «Поделись теплом»

31 Июль 10:45 2018-08-02T10:10:08+03:00

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Красноярску в 2018 году исполняется 390 лет. В честь круглой даты проект «Поделись теплом» Сибирской генерирующей компании знакомит красноярцев с местами, связанными с именами великих земляков и городскими достопримечательностями.

Каждый месяц - новое путешествие, новые открытия, а неизменным остается одно: тепло, которым организаторы хотят поделиться, сделав обычный день чуть ярче и интереснее.

А вы знали, что на дестяке есть трубы ТЭЦ 2?Фото: Анастасия ЕРШОВА

В июльский проект «Поделись теплом» СГК пригласила ветеранов сразу из двух районных советов. А экскурсия на этот раз - необычная, теплоходная прогулка по Енисею.

Под каким мостом нужно загадывать желание? Где главное место силы в Красноярске? Какие истории узнали ветераны, а какие рассказали нам? Обо всем этом сегодня в нашем репортаже.

Увидеть город с воды

У причала №4 - живая очередь, все улыбаются, погода и настроение - отличные.

- «Товарищъ», поехали кататься!

- Капитан, капитан, улыбнитесь!

Отличная погода, настроение, самое время для фотоссесии на ЕнисееФото: Анастасия ЕРШОВА

Трап подан, и вся наша дружная компания, 40 ветеранов из Кировского и Свердловского районов, поднимается на верхнюю палубу теплохода «Товарищъ». Закутываемся в пледы, выданные заботливым экипажем, и через пару минут под марш «Славянки» и собственные аплодисменты торжественно отчаливаем.

Нас приветствует экскурсовод Елена в элегантной морской форме и белых перчатках. Инструктаж по безопасности, и Елена на целый час завоевывает наше внимание: цифры, факты, исторические воспоминания, байки - увлекательно, да настолько, что даже старожилы, выйдя после прогулки на берег, признаются, что многое о родном городе узнали впервые и в восторге от такого «не только потрясающе атмосферного, но и познавательного путешествия».

Прогулка проходит под тремя мостамию Загадываем желаниеФото: Анастасия ЕРШОВА

Ретроистории

Как человек, побывавший на многих городских экскурсиях проекта «Поделись теплом», могу сказать, что самое интересное в них - это рассказы очевидцев, наших ветеранов, чья молодость пришлась на 60-70- е годы - время, когда Красноярск быстро рос и стремительно менялся.

Наш теплоход неспешно проходит под Коммунальным мостом, и сразу же рождается волна воспоминаний о временах, когда был понтонный мост и ночью его разводили, чтобы пропустить суда.

Проходим инструктаж по технике безопасностиФото: Анастасия ЕРШОВА

- Бывает, не успеешь, и последние деньги лодочникам отдаешь, чтобы они тебе перевезли.

- А мы один раз так на берегу и ночевали, - рассказывает Людмила Ракова. - Ходили в театр Пушкина, загулялись, не успели и просидели на ступеньках набережной всю ночь.

- Мы любили отдыхать в центре, специально приезжали с правого берега, он тогда захолустьем считался, - вспоминает Эльвира Филькина. - Особенно нравилось гулять по проспекту Сталина (переименован в пр. Мира в 1961 году. - Прим. автора), покупали мороженое, ходили в кино, правда, тогда на хороший фильм приходилось стоять в очереди.

Город с воды выглядит иначе, меняется ракурс, меняется восприятие, и даже знакомые факты удивляют:

Проект Поделись теплом Товарищъ, поехали кататься!Фото: Анастасия ЕРШОВА

- Красноярск заканчивался там, где вы сейчас видите колесо обозрения. Городской парк - это уже лес, тайга, - рассказывает Елена. - Кстати, единственное, что в нашем городе осталось в границах своего реального исторического размера, - это современный проспект Мира.

Наши экскурсанты тут же вспоминают, как ставили ударение на предлог.

- Говорили так: «Пойдем пО Миру!».

За разговорами оказываемся у вновь построенного, четвертого, красноярского моста, который в марте получил официальное название «Николаевский». Елена посвящает нас в новую красноярскую традицию: загадывать под ним желание. Загадываем!

Каждую минуту с теплохода открываются новые виды. Вот он, наш красавец Такмак, который видно практически из любого места Красноярска. И снова время вспять.

- Столбы - наше самое любимое место отдыха. Помню, по утрам в выходные вся Предмостная площадь полным-полна людей, молодежь с рюкзаками, набиваемся в автобус и едем, - вспоминает Анна Зорыч.

С воды каждую минуту открывается новый, потрясающий видФото: Анастасия ЕРШОВА

Кстати, и сегодня Столбы покоряются нашим ветеранам. И кировчане, и свердловчане увлекаются скандинавской ходьбой, ходят в заповедник в любое время года. Отдохнуть, «подзарядиться».

- Однажды я встречалась с хакасскими шаманами, - говорит Елена,- и они мне рассказали, насколько невероятно сильное место наши Столбы, а чтобы получить эту силу, нужно прикасаться к скалам во время дождя или сразу как он закончится.

Ветераны тут же придумывают новое мероприятие для проекта «Поделись теплом» - поход на Столбы, заряжаться энергией!

Новые знакомства

В каждой экскурсии проекта «Поделись теплом» есть изюминка. Посещение музея заканчивается мастер-классом, прогулка по городу - фотосессией, или, когда можно дополнительно раскрыть тему, гостями мероприятий становятся сотрудники СГК, производственники.

В этот раз гостем проекта Поделись теплом стал Олег Бубновский, директор ТЭЦ 2Фото: Анастасия ЕРШОВА

На этот раз к ветеранам присоединился Олег Бубновский, директор Красноярской ТЭЦ-2. Кстати, один из самых молодых директоров крупных энергообъектов страны. Ему всего 42, темпы карьерного роста впечатляют: пришел на стацию в 1997 году, будучи еще студентом последнего курса, начинал машинистом-обходчиком по котельному оборудованию. Очень быстро дорос до главного инженера и в 2013 году возглавил станцию, где работает почти 750 человек. Знакомимся.

- Я родился в Красноярске, в Свердловском районе, там учился, закончил политехнический. Очень люблю наш город, свою работу. Мои родители были энергетиками. Горжусь профессией и нашими ТЭЦ… Кстати, вы обращали внимание, что на десятирублевой купюре есть трубы? Да, это наша ТЭЦ-2, - говорит Олег Анатольевич и, закрепившись в роли экскурсовода, рассказывает о роли Енисея, ведь в производстве горячей воды, тепла и света для горожан река - главный помощник.

- А еще вы наверняка знаете, что в Абаканской протоке есть водоводы, которые идут с о.Отдыха на ТЭЦ-2. Поэтому протока всегда в зоне внимания Сибирской генерирующей компании. И сейчас в рамках сотрудничества с министерством экологии и рационального природопользования разрабатывается проект очистки Абаканской протоки, в том числе и от водорослей. Каждый год энергетики проводят субботники на берегу, вывозят тонны мусора.

Любуемся родным городомФото: Анастасия ЕРШОВА

- Как и все свердловчане, а многие сотрудники ТЭЦ-2 живут в этом районе, мы мечтаем о правобережной набережной в районе Предмостной площади, - говорит Бубновский. - Говорить о сроках рано, сначала этап проектных работ.

За разговорами не забываем любоваться городом. Проплываем остров Посадный и его «замок» с двумя круглыми башнями из красного кирпича. Это здание старейшего водозабора Красноярска, с датой рождения - 1913 год. Он действующий, и вместе с другими шестью водозаборами «КрасКома» обеспечивает красноярцев холодной водой.

- В этом здании пять лет назад открылся уникальный в своем роде музей красноярского водопровода, очень атмосферный, - говорит Олег Анатольевич и рекомендует ветеранам его посетить.

Плывем и примечаем, насколько Енисей стал частью нашей жизни, не только каждого из нас, но и целых отраслей. Так, на нашем водном маршруте - сразу несколько «точек», где теплоэнергетики выполнили или выполняют важные для города объекты. Среди них, к примеру, новая тепломагистраль метрового диаметра, построенная прямо в теле четвертого моста через Енисей: тепло с правобережных ТЭЦ пойдет в районы перспективной застройки микрорайонов левобережья - «Николаевка», «Волочаевский», СФУ, «Серебряный», «Тихие зори» и др. В зоне ответственности СГК и спортивный комплекс «Платинум Арена». Кстати, всего энергохолдинг обеспечит теплом девять объектов Всемирных студенческих игр в Красноярске.

Спасибо за тепло!

Чаепитие в конце и подарки на память - традиция «Поделись теплом». За чаем обсуждаем идеи следующих проектов, выясняем, что понравилось, что учесть на будущее. На этот раз в роли эксперта - Вера Марсова, старожил Красноярска, с рабочим стажем железнодорожника 33 года, 10 из которых она работала директором вокзала станции Злобино:

Спасибо за подарки! Теплые пледы, кстатиФото: Анастасия ЕРШОВА

- От экскурсии у меня очень хорошее и теплое впечатление. Очень все интересно! Отличная атмосфера, замечательный экскурсовод, узнала много нового. Хотя мне все места родные и знакомые, и я уже ходила не раз по Енисею. Но эта прогулка своей теплотой запомнится нам надолго, спасибо большое!

НАЩА СПРАВКА

Проект «Поделись теплом» Сибирская генерирующая компания реализует в Красноярске с 2012 года. Сотрудники холдинга, чья основная работа - ежедневно обеспечивать горожан теплом и светом, хотят сделать чуть больше: дарить эмоциональное тепло красноярцам, тем, кто в нем нуждается.

Чего зачастую не хватает пожилым, одиноким людям больше всего? Заботы и внимания, верно? Поэтому и родилась идея теплых, познавательных встреч с чаепитиями и подарками.

Вместе с «Комсомолкой» СГК организует лекции, экскурсии, культ-походы, мастер-классы. И если сначала мероприятия проекта были только в декабре, в преддверии Дня энергетика, то сейчас «Поделись теплом» идет круглый год. Места для встреч выбираются такие, куда нет организованных экскурсий, сложно добраться самостоятельно, цена вопроса высока для бюджета пенсионера или многодетной семьи.

Так, в этому году участники проекта «Поделись теплом» посетили мемориальный комплекс В. П. Астафьева в Овсянке, художественный музей имени В.И. Сурикова, городскую оранжерею, Свято-Успенский мужской монастырь на Удачном, Культурно-исторический центр, музей водопровода на острове Посадный, телекомпанию «7 канал», побывали на смотровых площадках Царь-рыбы и часовни Параскевы Пятницы. Всего в 2018 планируется больше трех десятков встреч.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Труба ТЭЦ-2 светится по ночам

Могут ли технические сооружения быть арт-объектами? Украшать город? Оказывается, да! Труба Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании высотой 180 метров теперь светится по ночам. Одна из лучших точек для наблюдения - Коммунальный мост. Режим «включено» запускается автоматически, с помощью специальных датчиков – когда сгущаются сумерки. Сейчас, летом, - примерно в 23.00. Зимой это будет происходить гораздо раньше: около 17.00.

Это начало световое оформление зданий и сооружений в преддверии Универсиады-2019. Энергетики говорят, что будут и другие индустриальные арт-находки.