«Эта тема не должна умереть»: Путин пообещал помочь Красноярску достроить метро

31 Июль 14:43 2018-07-31T14:44:05+03:00

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Свой доклад о ситуации в регионе временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс начал рассказа о проекте «Енисейская Сибирь».

- Этот проект приобретает всё большую популярность в качестве зонтичного бренда. Когда я вам докладывал о том, что мы готовы его реализовывать как комплексный межтерриториальный проект, объём предполагаемых инвестиций составлял порядка 500 миллиардов. На сегодня заявители уже говорят о триллионе, - заявил Усс. - Причём появились нефтяники, та же «Независимая нефтегазовая компания». Думаю, что если в течение трёх месяцев там подтвердятся прогнозы, то, вообще говоря, это просто новая жизнь для Таймыра и для Севера.

Врио губернатора доложил о решении серьёзной проблемы лесной отрасли – отсутствия современного ЦБК.

- Сегодня есть уже три инициативные группы, и, скорее всего, решение по строительству ЦБК в течение второго полугодия этого года будет принято, - пообещал он. - Соответственно объём инвестиций, а это масштабные вещи, от 1,5 до 2 миллиардов долларов.

- Когда я у вас был, говорили по некоторым направлениям, которые чрезвычайно чувствительны для людей, в том числе по экологии, некоторым другим проектам, - напомнил Путин о весеннем совещании по экологии края. - Договаривались, что нужно вместе сделать, как усилия объединить бизнеса, региональных властей, федеральных.

- Что касается крупного бизнеса, то у них есть свои программы, - подтвердил Усс. - Это действительно серьёзные вещи. Но вот городская среда – это тема сложная, комплексная. В соответствии с вашим поручением мы подготовили соответствующий комплексный план. Но учитывая то, что в национальные приоритеты попали ещё 11 городов (наряду с Норильском и Красноярском), срок подписания этих документов уходит на сентябрь. Хотя, откровенно говоря, нам хотелось бы получить эксклюзив, коль скоро мы были первыми, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Глава региона посетовал, что минфин обязательно урежет выделенные средства, хотя они и так недостаточны.

- Я считаю, что это самый серьёзный вызов – наряду с универсиадой, который мы должны реализовать, - заявил он. - Людям это обещано, они это чётко запоминают, и на самом деле, на мой взгляд, это одна из наиболее действительно чувствительных проблем для Красноярского края.

Еще одна проблема, которую не решить без помощи федерального центра - строительство метро в Красноярске.

- Учитывая, что тема финансовоёмкая, – естественно, она просто уходит, - сказал Усс. - Я опасаюсь, что она может уйти в никуда. Я отдаю себе отчёт, что на самом деле 65 миллиардов – это серьёзная сумма. Мне кажется, мы могли бы к этому подойти, может быть, с иных позиций – комплексное решение по скоростным видам городского транспорта (где-то электричка, где-то есть новые скоростные трамваи), с тем чтобы это не стало домашним заданием чисто Красноярского края. Красноярск может за пять лет стать совершенно другим городом, и он будет им.

- Давайте про это ещё подумаем, - согласился президент. - Эта тема не должна умереть. Давайте к ней вернёмся. Подъезжайте, мы поговорим с участием правительства, минфина, со всеми коллегами, которые занимаются пространственным развитием, о чём я говорил в послании. Здесь есть о чём поговорить. Там средства выделяются, конечно, на всю страну, но выделяются на всю страну не теоретически, а в преломлении к каким-то регионам. Давайте обязательно к этому вернёмся.

Докладывая о подготовке к Универсиаде, которая уже совсем не за горами, врио губернатора не стал лакировать действительность.

- Действительно, планка спортивных международных мероприятий вами задана невероятно высокая: это и Сочи, и Казань, и, естественно, чемпионат, в этой связи мы не можем вас подвести по Красноярску, - сказал он. - Что касается спортивных объектов, есть проблемы, их довольно много, но мы знаем, как их решать: там и грубые ошибки в проектах, и прочее, – мы их решим.

Усс попросил президента взять на контроль ситуацию с благоустройством региона.

- 35-й объект под названием «Город», вы сами его видели, - привел он пример. - Мы обратились тогда к вам с двумя просьбами. Первая – это на благоустройство города выделить определённую сумму, 5 миллиардов рублей. Была положительная резолюция. Вы спросили о сумме, которая требуется для сноса ветхого и аварийного жилья. Всё как бы было одобрено, к нам приезжали представители и минфина, и минспорта, и минтранса – все виды работ подтвердили в рамках 5 миллиардов. Мы считали, что перед строительным сезоном деньги получим. Тем не менее по ветхому и аварийному жилью на сегодня просто ноль. Относительно 5 миллиардов процесс запущен через корректировку бюджета, и сумма уменьшена в два раза, несмотря на то, что все виды работ были подтверждены. Учитывая то, что это пошло через корректировку, то реально до края сегодня тоже не дошло ни копейки.

- У вас тут это есть в бумагах? Давайте поработаем над этим, - ответил Путин.