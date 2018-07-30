«Я прыгал, чтобы спастись, но уже думал, что утону!»: воспитательница детсада спасла тонущего шестилетнего мальчика

30 Июль 12:52 2018-08-01T08:58:15+03:00

Теперь Артем (в серой футболке) дружит с детьми Кати и частенько заглядывает к ним в гости Фото: архив Екатерины Шефер

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В Лесосибирске (Красноярский край) на набережной Енисея частенько устраивают детские праздники – «Арт-набережная». С клоунами, шоу мыльных пузырей, и гигантским количеством сладкой ваты. 6-лений Артемка, который вместе с родителями живет буквально в двух шагах от этого места, большой их любитель. Несколько дней назад он вместе с двумя старшими приятелями пошел на один из таких праздников, полакомиться вкусняшками. Полез в Енисей и вдруг... потерял дно: мальчишка провалился в яму.

- Сначала мы зашли в воду, и я не понял, как оказался очень далеко от берега, - по-детски путано рассказывает о своих опасных приключениях Артем. – Чтобы спастись, я прыгал сильно и руками изо всех сил бил – ну, хотя больно было… Босоножки расстегнулись и уплыли. Думал, что я утону, погибну…

31-летняя Екатерина Шефер, воспитатель местного детсада «Золотой ключик», в тот день тоже привела на набережную своих детей (у Кати двое сыновей – 8-летний Олег и 6-летний Витя). Праздник только начинался, и вдруг неожиданно отключили свет. Горожане не спешили расходиться, и многие семьями спустились на берег Енисея. Олег с Витей тоже уговорили маму пойти к воде.

- Мы еще по лестнице спускались, когда я увидела, что метрах в четырех от берега тонет ребенок. Он, знаете, главное, ни звука не произнес. Не кричал вообще, один раз вынырнул, потом опять под воду ушел. Я даже подумать ни о чем не успела, как была – в одежде рванула в воду, - Катерина до сих пор чуть не плачет, рассказывая об этом. – А Олежка мой – за мной, он у меня на плавание ходит… Только крикнуть сыну успела: «Олег, не смей!»

Фото: архив Екатерины Шефер

Место, где тонул Артемка, довольно глубокое, в воде куча проволоки – ей местные речники, сплавляя лес по Енисею, закрепляют бревна. Ребенок зацепился за одну из толстенных проволок сандаликами и рвался на поверхность, чтобы сделать спасительный вдох. При этом на берегу народу просто прорва была, но, видимо, ни один не помог…

- Мужчины взрослые стояли, смотрели, женщины… Может, не поняли, что малыш тонет – не знаю, - говорит Катя. – Вода еще леденющая – Енисей ведь очень холодный. В общем, я подплыла и изо всех сил рванула его за руки к себе. Сандалики у него на липучках были, расстегнулись – вот мы и выплыли.

Сознание Артем не потерял, но нахлебаться воды успел. Катя нагнула ребенка, чтобы вода из легких вышла. Как только Артемка прокашлялся – заревел на весь берег…

На следующий день на телефон воспитательницы позвонили: «Вы Катя?», - спросил строгий женский голос. «Да, Катя», - ответила женщина. «А я Ольга, мама Артема, которого вы вчера спасли из Енисея. Спасибо вам, спасибо за Артемку…». В тот же вечер Артем вместе с родителями приехал к Кате в гости – благодарить. С тортиком и цветами, как настоящий джентльмен.

За помощь в подготовке материала благодарим телеканал «Енисей» и телекомпанию «Время новостей».