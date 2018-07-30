2018-07-31T07:50:38+03:00
Происшествия

В Хакасии за гибель туристки с перевернувшегося катамарана отвечать придется организатору сплава

Следователи завели по статье «Причинение смерти по неосторожности»
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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По статье «Причинение смерти по неосторожности» подозреваемому грозит до двух лет колонии – это максимальное наказание.По статье «Причинение смерти по неосторожности» подозреваемому грозит до двух лет колонии – это максимальное наказание.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хакасии за гибель туристки с перевернувшегося катамарана отвечать, скорее всего, придется организатору сплава. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканского следственного комитета, на 41-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, трагедия на реке Она в Хакасии случилась 23 июля. На катамаране сплавлялись шестеро туристов из Москвы и Пензы – двое женщин, двое мужчин и двое подростков, 15 и 16 лет.

На одном из участков реки катамаран перевернулся и люди оказались в воде. Одному мужчине удалось спастись сразу, чуть позже к людям вышел второй мужчина с детьми. Одна из женщин выплыть не смогла, она погибла.

В ходе предварительного следствия сотрудник СК установили: 41-летний организатор сплавов имел допуск к прохождению сплавов 3 категории сложности. Но сплавы по Оне – это четвертая категория сложности, такие путешествия требуют особой подготовки. Мало того, что организатор со своей группой допуска не имел права отправлять людей в такие походы, он еще отправил в тяжелый сплав неподготовленных к этому туристов – ни у кого из них допуска 4-го уровня сложности не было.

По статье «Причинение смерти по неосторожности» подозреваемому грозит до двух лет колонии – это маскимальное наказание.

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