В Красноярском крае вспышка ротовирусной инфекции: умер годовалый ребенок
В Красноярском крае вспышка ротовирусной инфекции: умер годовалый ребенок.
Сначала о вспышке инфекции сообщили в региональном роспотребнадзоре.
«Начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования», - немногословно прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск ситуацию в ведомстве.
Но когда стало известно об одном летальном случае, к делу подключился следственный комитет края.
По данным следователей, массово заболели дети в поселке Анастасино Манского района. Как выяснилось в ходе предварительного следствия, годовалому малышу стало плохо еще 25 июля – он был вялым, отказывался кушать. Пока все было терпимо, мать лечила ребенка дома. Но 28 июля состояние малыша резко ухужшилось, и тогда женщина вызвала «скорую», но ребенок умер еще до приезда медиков.
- Предварительная причина смерти - ротовирусная инфекция. С подозрением на инфекцию госпитализированы в еще семь детей в возрасте от года до пяти лет, находившиеся в контакте с погибшим мальчиком, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК региона.
Сейчас следователи проводят проверку. Если выяснится, что кто-то виновен в распространении инфекции, на этого человека заведут дело.