2018-07-31T07:50:38+03:00
Происшествия

В Красноярском крае вспышка ротовирусной инфекции: умер годовалый ребенок

В больницу с подозрением на тот же диагноз увезли еще семерых детей
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
С подозрением на инфекцию госпитализированы в еще семь детей в возрасте от года до пяти лет, находившиеся в контакте с погибшим мальчикомС подозрением на инфекцию госпитализированы в еще семь детей в возрасте от года до пяти лет, находившиеся в контакте с погибшим мальчикомФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярском крае вспышка ротовирусной инфекции: умер годовалый ребенок.

Сначала о вспышке инфекции сообщили в региональном роспотребнадзоре.

«Начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования», - немногословно прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск ситуацию в ведомстве.

Но когда стало известно об одном летальном случае, к делу подключился следственный комитет края.

По данным следователей, массово заболели дети в поселке Анастасино Манского района. Как выяснилось в ходе предварительного следствия, годовалому малышу стало плохо еще 25 июля – он был вялым, отказывался кушать. Пока все было терпимо, мать лечила ребенка дома. Но 28 июля состояние малыша резко ухужшилось, и тогда женщина вызвала «скорую», но ребенок умер еще до приезда медиков.

- Предварительная причина смерти - ротовирусная инфекция. С подозрением на инфекцию госпитализированы в еще семь детей в возрасте от года до пяти лет, находившиеся в контакте с погибшим мальчиком, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК региона.

Сейчас следователи проводят проверку. Если выяснится, что кто-то виновен в распространении инфекции, на этого человека заведут дело.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Новую остановку для городских электричек открыли в Красноярске
Под Красноярском женщину будут судить за то, что она оскорбила полицейского второй раз
В Красноярске снесут старый скейтпарк и на его месте построят новый
Красноярского участкового подозревают во взятке от продажной женщины
В Красноярском крае пришлось экстренно прервать авиарейс: в самолете сработала аварийная сигнализация
Крупный пожар на Брянской в Красноярске потушили всего за несколько часов
Это вам не санкции: за что в Красноярске сожгли партию абрикосов?
В Норильске подростки избили сверстницу, а видео издевательств выложили в соцсети
Создал помеху и уехал: в Красноярске ищут водителя, устроившего ДТП с велосипедистом
Более 1200 рекламных щитов и баннеров уберут с улиц Красноярска
В Красноярске с сегодняшнего дня закрыт правоповоротный шлюз с Шахтеров на 9 мая
Покажи свою улыбку! Красноярцев приглашают поучаствовать в радушном и дружелюбном флешмобе
Медиафорум «Енисей» в Красноярске начался с минуты молчания в честь погибших в Африке журналистов
В Красноярске улицу Маерчака отдадут под парковки
Почти 30 пожаров потушили в Красноярском крае за сутки
В Красноярском крае мошенники через соцсеть «увели» у пенсионерки 83 000 рублей
Главе города понравилась площадь у ТЦ «Красноярье» без фонтана
Как поедут автобусы, когда будет перекрыта улица Копылова
В Красноярском крае в детском саду 8 лет работала «мертвая душа»
Портфель кредитов наличными ВТБ превысил 1 трлн рублей
В Красноярском крае убийца несколько раз возвращался в дом убитого за его вещами
8 автомобилей за пять месяцев: в Красноярске задержали банду угонщиков
Красноярск заказал самую высокую новогоднюю ёлку
Красноярские садоводы получили 31 миллион рублей на дороги и ЛЭП