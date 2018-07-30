30 Июль 11:14 2018-07-31T07:50:38+03:00

С подозрением на инфекцию госпитализированы в еще семь детей в возрасте от года до пяти лет, находившиеся в контакте с погибшим мальчиком Фото: Мария ЛЕНЦ

В больницу с подозрением на тот же диагноз увезли еще семерых детей

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В Красноярском крае вспышка ротовирусной инфекции: умер годовалый ребенок.

Сначала о вспышке инфекции сообщили в региональном роспотребнадзоре.

«Начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования», - немногословно прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск ситуацию в ведомстве.

Но когда стало известно об одном летальном случае, к делу подключился следственный комитет края.

По данным следователей, массово заболели дети в поселке Анастасино Манского района. Как выяснилось в ходе предварительного следствия, годовалому малышу стало плохо еще 25 июля – он был вялым, отказывался кушать. Пока все было терпимо, мать лечила ребенка дома. Но 28 июля состояние малыша резко ухужшилось, и тогда женщина вызвала «скорую», но ребенок умер еще до приезда медиков.

- Предварительная причина смерти - ротовирусная инфекция. С подозрением на инфекцию госпитализированы в еще семь детей в возрасте от года до пяти лет, находившиеся в контакте с погибшим мальчиком, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК региона.

Сейчас следователи проводят проверку. Если выяснится, что кто-то виновен в распространении инфекции, на этого человека заведут дело.