2018-07-31T07:50:38+03:00
Общество

Красноярских школьников ждут в кружках игры на балалайке, арфе, маракасах

Где и как можно записаться на такие необычные уроки?
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В Красноярске школьников приглашают в кружки по обучению игре на необычных и экзотических музыкальных инструментах. Фото: пресс-служба администрации городаВ Красноярске школьников приглашают в кружки по обучению игре на необычных и экзотических музыкальных инструментах. Фото: пресс-служба администрации города
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Балалайка, электрогитара, арфа, маракасы и даже кастаньеты. Игре на всех этих музыкальных инструментах легко может научиться любой желающий. В Красноярске школьников приглашают в кружки по обучению игре на необычных и экзотических музыкальных инструментах. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе главного управления образования администраици города.

КОНКРЕТНО

На какие кружки еще можно успеть записаться, и как это сделать?

Экзотические ударные инструменты

Игра на маракасах, кастаньетах, колокольчиках, этнических барабанах, маримбе, том-томе и кубинском бонго.

Для какого возраста: 5-15 лет.

Где: Детский оздоровительно-образовательный центр № 1, запись по телефону: 8-913-187-42-59.

Рок-музыка

Игра на акустической и электрогитаре, синтезаторе, барабанной установке, уроки по вокалу, нотной грамоте, сочинение собственной музыки.

Для какого возраста: 10-18 лет.

Где: Центр детского творчества № 4, запись по телефону: 243-67-03.

Русские народные иснтрументы

Обучения игре на балалайке, свирели, трещётке, ложках и дудочке. Изучение культуры, истории, традиций нашей страны, фольклорное пение, рисование, вязание в русском народном стиле, изготовление традиционных игрушек.

Для какого возраста: 10-17 лет.

Где: Дом детства и юношества № 2, запись по телефону: 264-64-79.

Игра на арфе

В программе также уроки сольфеджио и изучение нотной грамоты.

ВАЖНО!

Только для девочек! Есть ограничение по росту. Невысокий ребенок с большим инструментом не справится.

Для какого возраста: 10-12 лет.

Где: Гимназия № 12, запись по телефону: 227-33-31.

Хор гитаристов

Изучение нотной грамоты и классических музыкальных произведений, игра в «хоре» гитар, освоение импровизаций, сочинение собственных композиций.

Для какого возраста: 7-17 лет.

Где: Центр творчества № 3, дополнительная информация по телефону: 260-54-55.

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