В Красноярске отметили День Военно-морского флота

29 Июль 13:13 2018-07-29T15:13:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске, как и по всей стране, сегодня, 29 июля, отметили День Военно-морского флота. Напомним, ежегодно моряки принимают поздравления в последнее воскресенье июля.

Торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ в этом году проводились на новом месте - на площадке «Арт-берег» (напротив «Капитанского клуба», ул. Дубровинского,100/1). Перенесли площадку из-за ремонта на площади перед музейным центром «Площадь мира».

Состоялся торжественный подъем флагов на площадке на набережнойФото: Ирина КИРШЕВА

Немного подпортила праздник погода: с самого утра в краевом центре шел сильный дождь. Тем не менее, праздник состоялся. К указанному времени на площадке собрались десятки красноярцев. И многие из них в форме и с флагами.

- Да разве нас погода испугает! – говорит один из героев сегодняшнего торжества красноярец Сергей. – Это святое! Наш день! Каждый год мне звонят и поздравляют сослуживцы, я им звоню. А с местными обязательно собираемся, вспоминаем нашу службу, друзей.

Многие красноярцы в форме и с флагамиФото: Ирина КИРШЕВА

Среди почетных гостей сегодня: 91-летний ветеран Великой Отечественной войны Иван Егоров - «Капитан 3-го ранга», а также старший матрос в отставке Евгений Морозов, участник Великой Отечественной войны, служивший юнгой Северного флота, обладатель редкой и почетной среди моряков награды «Медаль Ушакова».

Около десяти утра зазвучали марши и мелодии песен о море и военном флоте. Состоялся торжественный подъем флагов на площадке на набережной, гюйса, стеньговых флагов и флагов расцвечивания на теплоходе «Капитанский клуб». Далее митинг и награждение ветеранов и минута молчания… Спуск венка в воды Енисея в честь всех моряков павших в морских сражениях.

На набережной собррались десятки красноярцевФото: Ирина КИРШЕВА

После выступления творческих коллективов свое мастерство продемонстрировали участники военно-спортивного клуба «Барс» Мотыгинского района.

Ну а потом красноярцы с Андреевскими флагами в руках отправились в разные районы города праздновать с друзьями, сослуживцами, семьями.