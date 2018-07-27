«Такая страсть – чтоб паспорту пропасть!»: в Якутии муж с женой в порыве ссоры разодрали друг другу документы

27 Июль 12:34 2018-07-31T10:04:36+03:00

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Как говорится, ничто не предвещало беды. 32-летний автомеханик Айсен из якутского села Верхневилюйск (довольно большого, здесь живет порядка 6 000 человек) вернулся домой после тяжелого рабочего дня на местной шиномонтажке. Утомился, думал, хоть дома расслабится, - прихватил в магазине 0,5. Но с порога понял: расслабиться не выйдет. Жена Сардаана встала на пороге, уперев руки в бока рыкнула: «Тохо энехе керген тахсыбыппыный!» (Зачем я только за тебя замуж вышла! - якутский).

Айсен, что говорится, вскипел: жалеешь, что замуж вышла? Схватил с тумбочки паспорт супруги и что есть силы рванул страничку со штампом о браке. Сардаана в долгу не осталась. Паспорт мужа тоже под рукой оказался. Вырвала оттуда восемь листов, и, не успел изумленный Айсен глазом моргнуть, изорвала их в клочья. А потом вытолкала мужа за двери, для надежности забаррикадировавшись изнутри стулом. Поняв, что домой не попасть, Айсен вызвал полицию. Когда приехал наряд, оба жаловались друг на друга: посмотрите, что с документами сделалось! В итоге полицейские составили по протоколу на каждого.

- Полицейские установили факт умышленной порчи имущества. Были возбуждены два уголовных дела в отношении жены и в отношении мужа по ч.1 ст. 325 УК РФ (повреждение официальных документов из личной заинтересованности), - рассказала официальный представитель прокуратуры Якутии, советник юстиции Марианна Рожина. – Во время дознания (следствия не было) супруги как-то умудрились помириться. Поскольку статья небольшой тяжести, а ранее оба супруга судимы не были, в мировом суде было принято решение о прекращении дела в связи с примирением сторон – уголовное законодательство предусматривает такую возможность.

Иного выхода, как помириться, у Айсена с Сардааной и не было: по статье грозит штраф до 200 000 рублей или лишение свободы сроком до года. Впрочем, соседи говорят, в доме после суда на самом деле стало тихо. Супруги не ссорятся, вместе восстанавливают документы.