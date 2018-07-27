2018-07-31T10:04:36+03:00
Общество

«Такая страсть – чтоб паспорту пропасть!»: в Якутии муж с женой в порыве ссоры разодрали друг другу документы

…помирились только в суде
Анна СНЕГИРЕВА
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По статье за повреждение официальных документов грозит штраф до 200 000 рублей или лишение свободы сроком до годаПо статье за повреждение официальных документов грозит штраф до 200 000 рублей или лишение свободы сроком до годаФото: Антон БИБЕР
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Как говорится, ничто не предвещало беды. 32-летний автомеханик Айсен из якутского села Верхневилюйск (довольно большого, здесь живет порядка 6 000 человек) вернулся домой после тяжелого рабочего дня на местной шиномонтажке. Утомился, думал, хоть дома расслабится, - прихватил в магазине 0,5. Но с порога понял: расслабиться не выйдет. Жена Сардаана встала на пороге, уперев руки в бока рыкнула: «Тохо энехе керген тахсыбыппыный!» (Зачем я только за тебя замуж вышла! - якутский).

Айсен, что говорится, вскипел: жалеешь, что замуж вышла? Схватил с тумбочки паспорт супруги и что есть силы рванул страничку со штампом о браке. Сардаана в долгу не осталась. Паспорт мужа тоже под рукой оказался. Вырвала оттуда восемь листов, и, не успел изумленный Айсен глазом моргнуть, изорвала их в клочья. А потом вытолкала мужа за двери, для надежности забаррикадировавшись изнутри стулом. Поняв, что домой не попасть, Айсен вызвал полицию. Когда приехал наряд, оба жаловались друг на друга: посмотрите, что с документами сделалось! В итоге полицейские составили по протоколу на каждого.

- Полицейские установили факт умышленной порчи имущества. Были возбуждены два уголовных дела в отношении жены и в отношении мужа по ч.1 ст. 325 УК РФ (повреждение официальных документов из личной заинтересованности), - рассказала официальный представитель прокуратуры Якутии, советник юстиции Марианна Рожина. – Во время дознания (следствия не было) супруги как-то умудрились помириться. Поскольку статья небольшой тяжести, а ранее оба супруга судимы не были, в мировом суде было принято решение о прекращении дела в связи с примирением сторон – уголовное законодательство предусматривает такую возможность.

Иного выхода, как помириться, у Айсена с Сардааной и не было: по статье грозит штраф до 200 000 рублей или лишение свободы сроком до года. Впрочем, соседи говорят, в доме после суда на самом деле стало тихо. Супруги не ссорятся, вместе восстанавливают документы.

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