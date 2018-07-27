2018-07-27T13:27:50+03:00
Наука

«Кровавая Луна» и великое противостояние Марса и Солнца 27 июля 2018 года: где в Красноярске можно на это посмотреть

И не испортит ли погода ожидания
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Кровавая Луна» и великое противостояние Марса и Солнца: где в Красноярске можно на это посмотреть«Кровавая Луна» и великое противостояние Марса и Солнца: где в Красноярске можно на это посмотретьФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, в пятницу 27 июля, россиян ждет удивительной астрономическое событие – самое длительное в 21-м веке полное затмение Луны. Его можно будет увидеть практически на всей территории России. Его еще называют «кровавой Луной» от того, что спутник земли окрасится в насыщенный буро-красный цвет.

Но это еще не все: сегодня нас ждет другое редчайшее явление: Марс проходит точку великого противостояния с Солнцем. То есть Земля и Марс окажутся на самом близком расстоянии друг к другу. Так что Луну и Марс можно наблюдать одновременно, они будут на небосклоне недалеко друг от друга.

Сергей Веселков, директор обсерватории Сибирского государственного университета науки и технологий имени Решетнева, прокомментировал событие «Комсомольской правде»-Красноярск:.

- Это лунное затмение, когда Луна пройдет сквозь центр тени Земли. Оно будет достаточно длительным, полная фаза составит 103 минуты из 106 теоретически возможных. Плюс великое противостояние Марса. Явление это можно назвать уникальным, оно проходит раз в 15 – 17 лет.

К слову, красноярцы часто звонят в обсерваторию университета, хотят понаблюдать различные планеты или затмение в телескоп. Вот и по поводу сегодняшнего затмения – позвонили уже десяток человек. Но сейчас время отпусков, сотрудники не работают. Но даже если бы специалисты были сегодня на месте, насладиться полным зрелищем не получился – и все из-за погоды. Только если случится чудо и тучи разойдутся. Если такое случится - вэлком наблюдать за затмением, которое начнется в 21 час 24 минуты по московскому времени.

- В качестве утешительного бонуса могу сообщить красноярцам вот о чем: через два года новое противостояние Марса, не такое великое, как сейчас. Марс будет не так далек от Земли, но за ним будет удобнее наблюдать, чем сейчас. Сегодня высота Марса над горизонтом составит всего 7,5 градусов, наблюдать за ним будет сложно, этакое мутное пятно из-за турбулентности атмосферы. А вот через два года Марс будет на высоте 40 градусов над горизонтом – в Красноярске. Вот тогда-то мы и посмотрим. Так что давайте настраиваться на это, - сообщил Сергей Веселков.

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