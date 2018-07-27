2018-07-27T03:52:31+03:00
Общество

В Красноярске в последний раз в этом году отключают холодную воду: где и на сколько

На сей раз будут остановлены сразу два водозабора
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в последний раз в этом году отключают холодную воду: где и на сколькоВ Красноярске в последний раз в этом году отключают холодную воду: где и на сколькоФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Красноярске в последний раз в этом году отключат холодную воду. Причем будут остановлены сразу два водозаборных сооружения, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск представители «КрасКома». Неудобства временные, но необходимые. Ведь водозаборы останавливают для подготовки к предстоящей зиме.

Время отключения – с 23.00 часов 27 июля до 23.00 часов 29 июля.

Без холодной воды останутся жители Октябрьского, части Железнодорожного и части Центрального районов, а также пригородные поселки в направлении Солонцов.

- Мы провели большую подготовительную работу, - отмечает главный инженер компании «КрасКом» Геннадий Кадушкин. – Расписали по минутам графики работы бригад, чтобы качественно и максимально оперативно выполнить замену задвижек и ремонт насосного и другого электромеханического оборудования, чтобы сократить период отключения холодной воды. Поэтому просим жителей набрать необходимый запас питьевой воды, а уезжая на выходные из города, проверить, закрыты ли краны, чтобы случайно не затопить соседей, так как водоснабжение может быть восстановлено раньше вечера воскресенья, 29 июля.

На сетях холодного водоснабжения в предстоящую субботу будут устанавливать 9 единиц новой запорной арматуры, в связи с чем в субботу, 28 июля с 8 часов утра на время работы коммунальной спецтехники возможно ограничение движения транспорта по семи адресам:

- улица Северная, 9

- Новосибирская, 39 и 41

- Гусарова, 77

- Попова, 14

- Баумана, 22

- Пастеровская, 25.

КОНКРЕТНО

Напомним, что на время ремонта водозаборов «Гремячий лог» и «Казачий» будет приостановлена подача холодной воды в следующие районы:

- Октябрьский, в том числе пос. Удачный;

- Железнодорожный – от границы с Октябрьским до Красноярской железной дороги; улицы: Северо-Енисейская, Озерная, Маерчака от пересечения с Красной Гвардии в сторону Калинина;

- Центральный – поселки СВЭМовец и Афганцев; улицы: 2-я Брянская, Подзолкова, Караульная;

- проселки Новалэнд и Солонцы, включая микрорайон Кразовский и другие коттеджные поселки и садовые товарищества, расположенные на территории Солонцовского сельсовета со стороны проспекта Котельникова и Северного шоссе.

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