2018-07-31T07:50:38+03:00
Общество

В Красноярске состоялись соревнования по конному спорту

Кубок памяти Владимира Гришина остался в краевом центре
Анастасия ШАЙХОВА
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Кубок памяти Гришина получила Оля ШвабКубок памяти Гришина получила Оля ШвабФото: Анастасия ШАЙХОВА
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В спортивных соревнованиях приняли участия спортсмены из разных регионов России – Красноярского края, Хакасии и новосибирской области. По словам главного судьи соревнований Натальи Домбровской, участников могло быть гораздо больше, но две недели назад состоялись всероссийские соревнования и первенство России в Екатеринбурге. Самые сильные участники уехали туда, а по правилам троеборья – лошадь может принимать участие в соревнованиях с интервалом не менее 21 дня.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных регионов России Фото: Анастасия ШАЙХОВА

В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных регионов РоссииФото: Анастасия ШАЙХОВА

Победителем соревнований и обладателем кубка стала 16-летняя спортсменка из Красноярска Ольга Шваб на коне по кличке Маклейн:

- Я занимаюсь конным спортом с первого класса, - рассказывает победительница. – Мне с раннего детства нравились лошади. Мама заметила мою любовь к ним и рассказала мне, что существует такой вид спорта. Привела меня на ипподром. Последние четыре года я активно принимаю участие в соревнованиях. С Маклейном мы только второй год, но именно он принес мне самое большое количество наград.

В подарок победительница получила вальтрап и уздечку Фото: Анастасия ШАЙХОВА

В подарок победительница получила вальтрап и уздечкуФото: Анастасия ШАЙХОВА

Кстати, из более чем тридцати участников соревнований, подавляющее большинство – представительницы прекрасного пола. Несмотря на то, что конный спорт требует немалых физических усилий, именно девчонки – завсегдатаи школ верховой езды:

- На самом деле тяжело физически только в первый год занятий, - говорит Ольга Шваб. – А потом привыкаешь, мышцы тренируются и уже все нормально, а вот морально тяжело всегда. Соревнования требуют выдержки и железных нервов. Нужно уметь собраться!

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