Повелители «черного золота»: Один день на угольном разрезе «Переясловский»

31 Июль 08:00 2018-07-31T10:12:30+03:00

Старший мастер участка Отдела технического контроля Павел Зыков – молодой с открытой улыбкой, голубыми глазами и крепким рукопожатием; коренастый молчун, несколько лет назад переехавший с семьей в Переясловку из Кузбасса, Евгений Колесников – горный мастер; машинист шагающего ЭШ 10/70 (горняки ласково называют его «тянушей») Иван Тихонов и его помощник Роман Фатхутдинов - все они и сотни других трудятся на разрезе «Переясловский», чтобы принести тепло и уют в тысячи домов по всей стране и за рубежом. День за днем, тонна за тонной, состав за составом выдают «черное золото» горняки Переясловки – на-гора!

Фото: Анастасия ЕРШОВА

Разрез «Переясловский» находится на одном из крупнейших месторождений бурого угля в крае и входит в состав АО «Красноярсккрайуголь», которое принадлежит компании «Русский Уголь» группы САФМАР бизнесмена и мецената Михаила Гуцериева. К слову, АО «Красноярсккрайуголь» в этом году отмечает 30-летие – важная веха, за которой сотни судеб.

Фото: Анастасия ЕРШОВА

На «Переясловском» добывают высококачественный уголь для крупных предприятий сферы ЖКХ, мелких котельных и частников. Разрез в прямом смысле слова кормит несколько районов края – Рыбинский, Саянский, Ирбейский, Уярский, Канский: около 800 горняков из Переясловки и близлежащих населенных пунктов ежедневно заступают здесь на трудовую смену.

Фото: Анастасия ЕРШОВА

- Я сам из Зеленогорска. Уже 6 лет работаю на разрезе. Как-то случайно узнал, что здесь нужны работники: попробовал – получилось. Зарплата хорошая, коллектив отличный, да и много нового узнаю для себя: каждую партию угля мы проверяем отдельно. Сейчас этим занимается механизированный шнек – именно с его помощью делается отбор проб. Раньше это делали специальные люди, пробоотборщики - такие, знаете, сильные мужики с огромными мозолистыми руками, - улыбается старший мастер участка (ОТК) Павел Зыков.– Теперь все проще, наш труд практически полностью механизирован.

Фото: Анастасия ЕРШОВА

Определить хороший уголь опытный шахтер может даже на глаз: он блестит, держит форму, в нем нет посторонних примесей. Но перед тем как попасть к потребителю, качество переясловского «черного золота» проверяют в Отделе технического контроля.

Фото: Анастасия ЕРШОВА

Сортовой уголь и отсев выпускается в результате переработки рядового угля на дробильно-сортировочном комплексе, о работе которого буквально все знает Станислав Черненко – начальник участка технологического комплекса.

Фото: Анастасия ЕРШОВА

- Благодаря техническому перевооружению сегодня мы наполняем состав буквально за 3,5 часа, - рассказывает Черненко. – Отборный энергетический уголь (калорийность нашего угля – до 4 500 килокалорий на килограмм) наполняет вагон в среднем за 6 минут. Делается это с помощью роторного экскаватора ЭР-1250 – удобная и надежная машина. В прошлом погрузка состава занимала практически весь рабочий день.

Фото: Анастасия ЕРШОВА

Думаете, работа у шахтеров однообразная? Ничего подобного! В перерывах горняки много шутят, травят байки о своих археологических находках. По их словам, давным-давно на разрезе нашли огромный клык саблезубого тигра – самый настоящий, бывало, и бивни мамонтов находили.

- Поговаривают, раньше горняки находили – и довольно часто - здоровые бивни мамонтов. У нас ведь места такие, интересные. И техника тоже интересная, вот, например, карьерный экскаватор, - рассказывает о работе ЭКГ-5А горный мастер Евгений Петровский. – На этом участке (500х300 метров) работаем уже около 3 лет. Все у нас и просто и сложно одновременно: получаем с утра наряд, разъезжаемся по участкам – и вперед! Добыли 3000 тонн в смену, отгружаем на БелАЗы грузоподъемностью 55 тонн (они у нас новые, кстати, поступили на разрез в этом году). Затем они доставляют уголь на склады, а дальше вы уже видели: через роторный экскаватор и железную дорогу - к потребителям.

Фото: Анастасия ЕРШОВА

О величественных гигантах БелАЗах - отдельная история. Без них на разрезе, как без рук.

- Моей бригаде частенько удается испытывать новую технику, - делится впечатлениями Виталий Кисель, 56-летний водитель БелАЗа, - я ведь на разрезе уже 18 лет работаю. Были разные машины, начинал с 30-тонников – они так себе. А вот последняя модель – новенький БелАЗ-7555Д, очень удобный – в управлении легкий, маневренный, в кабине кондиционер, что немаловажно, когда работаешь в жару. Разрез ведь, можно сказать, ни на минуту не останавливается. На вид БелАЗ, конечно, зверь, но в управлении проще «Жигулей».

Фото: Анастасия ЕРШОВА

На разрез шахтеры уезжают на весь день: смена длится порядка 11 часов. Работа трудная, поэтому поддержать силы сытным обедом – дело святое. Во время перерыва горняки летом устраивают небольшой пикник: самолепные пельмешки, заботливо приготовленные женами, или окрошка – самое то, ведь все ингредиенты свои, с огородов. У каждой бригады имеется своя «полевая» кухня.

- Силы нужны, поэтому, конечно, всегда с собой что-то вкусное, - рассказывает машинист ЭШ 10/70 Иван Тихонов. – Жена заботится, она у меня учитель. И переехали сюда мы из Канска, когда ей предложили тут работу – ни минуты не жалею об этом. Я на разрез пошел, выучился на машиниста, теперь вот подрастающее поколение учу. Не каждому дано управлять «тянушей», некоторые даже на стрелу подняться не могут (высота стрелы ЭШ 10/70 – 70 метров – прим.), а делать это надо ежедневно. С Романом Фатхутдиновым – помощник мой, мы сработались, у него неплохо все получает.

Фото: Анастасия ЕРШОВА

Роману всего 27 лет, окончил техникум горных разработок имени Астафьева и теперь мечтает об одном – сделать карьеру профессионального горняка, достичь высот в профессии. Говорит: на практике все совершенно не так, как в теории, ведь каждый разрез – самостоятельный организм.

Фото: Анастасия ЕРШОВА

В этом мнении с ним единодушны и студенты Института горного дела, геологии и геотехнологии СФУ. Ребята на разрезе проходят летнюю практику.

- Абсолютно все по-другому: узнаем, как техника работает, на практике знакомимся с производственным процессом – это очень здорово, такому в вузе не научат, там ведь голая теория, - говорит, что не зря выбрал специальность, студент СФУ Виктор Деннер. – Добывающая отрасль – отличная возможность сделать карьеру и состояться в жизни, а если еще и люди такие отзывчивые, как здесь, с удовольствием делятся опытом, - вообще удача. Я бы после окончания хотел вернуться именно сюда.

Фото: Анастасия ЕРШОВА

Действительно, горняки разреза «Переясловский» - одна большая семья: вместе работают, вместе переживают трудности, вместе празднуют, занимаются спортом, устраивают соревнования. Такие уж они, повелители «черного золота», - хлебосольные и дружные.

Фото: Анастасия ЕРШОВА

- Вначале предприятие обслуживало только нужды близлежащих районов, но у нас очень удобное положение, ведь железная дорога в 500 метрах от разреза – отличная возможность для развития, - говорит советник директора разреза Виктор Катков, - и в наши дни мы ее успешно реализуем. Так что впереди еще много горизонтов.