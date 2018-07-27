«Законом не запрещено»: в полиции решили не наказывать сотрудницу, которая выложила свои пикантные фото в соцсети

27 Июль 07:33 2018-07-27T13:07:30+03:00

Чем закончились этот и другие скандалы с фотографиями в соцсетях

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Нескромные фото лейтенанта полиции Виктории К. из Красноярска появились в одной из групп в соцсетях в минувшие выходные. На снимках 37-летняя белокурая женщина позирует в нижнем белье в различных ракурсах: и фигура, и лицо, надо отметить, позволяют.

Одно «но» - нескромные снимки лейтенант Виктория выкладывала в свободном доступе на своей страничке в Инстаграме вперемешку с кадрами, иллюстрирующими будни полицейского. Многих это не на шутку завело – моветон, как ни крути. А как же служебная этика? Негоже даме с погонами выставлять себя в таком свете, пусть даже такой красивой. Полицейский, вообще-то говоря, должен быть примером, и сама работа подразумевает определенный дресс-код.

Фото: Омбудсмен Полиции vk.com/ombudsment

- Дамочке явно чего-то не хватает в жизни, - считает организатор группы, решивший выставить на всеобщий суд смелые фото Виктории. - Иначе как объяснить эти фотки с чулочками? Вперемешку с фотками по форме. Мадмуазель, тут либо трусы наденьте, либо крестик снимите. Третьего не дано.

Другие считают, что ничего страшного не произошло: не голая же, не на рабочем месте, а в свободное от работы время. И вообще, завидуйте, вроде как, молча.

В полиции решили не наказывать сотрудницу, но наверняка провели с ней беседу. Сама Виктория ушла на больничный, ни с кем на связь не выходит, не отвечает даже на звонки коллег по работе. Известно, что она не только удалила все фривольные снимки со странички Инстаграма, но и полностью избавилась от аккаунта в другой социальной сети. Чтобы не писали, не доставали.

Подобные истории давно не редкость. Скандалы после публикаций в соцсетях фотографий «не по формату» возникают периодически. В центре внимания, как правило, оказываются учителя, врачи и сотрудники полиции. Но проходит время, и шумиха затихает. Как сейчас живут эти люди?

Учительница вокала Мария

Помните историю 23-летней Марии Ш., учительницы вокала в детском развивающем центре Красноярска? В декабре 2016 года ей пришлось уволиться после того, как некий представитель «морально-нравственного фонда», живущий за четыре часовых пояса от Красноярска, объявил ей войну. Он изучил фотографии на ее странице в соцсети и назвал их аморальными: вот она в кожаном наряде жрицы любви, вот она с кальяном, вот с пирсингом, вот вообще якобы пропагандирует ЛГБТ-сообщество. В результате разбора полетов Марию сначала уволили, потом она решила уволиться сама.

«КП»-Красноярск удалось связаться с Марией и спросить, как она живет сегодня.

Мария уволилась с предыдущей работы из-за снимков на своей странице в ВКФото: соцсети

- У меня все замечательно, не жалею, что ушла с прежней школы. Первое время по детям скучала, пару раз слезу пускала. А сейчас я работаю в частной музыкальной школе, у меня другие ученики и я их люблю. Учу вокалу всех: от самых маленьких до самых взрослых. Кстати, здесь я подрабатывала, когда случилась та самая история с фотографиями. В тот момент мои нынешние коллеги поддерживали меня. И сегодня они относятся ко мне прекрасно.

На страничке Марии по-прежнему несколько сотен фотографий: девушка с друзьями, с учениками, на фоне города, в путешествии. Но ни одной «аморальной» фотографии. Так – спокойнее.

«Подполковник Страпонесса» и слишком улыбчивый инспектор

Сотруднице отдела полиции Балахтинского района Вере И. тоже нелегко пришлось после публикации фотографий в соцсетях. Случилось все осенью 2017 года. На частной вечеринке с друзьями женщина решила – шутки ради – примерить себя одежду и игрушки из секс-шопа. Друзья все это снимали на камеры и хохотали. А потом кто-то выложил в интернет.

Веру тут же окрестили «подполковником Страпонессой» (по названию секс-игрушки). Начальство, понятное дело, вызвало на беседу. Товарища, который оказал Вере медвежью услугу, попросили фотографии удалить, но было поздно – они мгновенно разлетелись по интернету.

Сегодня Вера по-прежнему работает в полиции, наказывать ее не стали. О случившемся старается не вспоминать. Она стала более сдержанной в плане выбора друзей и развлечений.

Кстати, история с «подполковником Страпонессой» сыграла злую шутку с коллегой, инспектором ДПС Дмитрием С. из Новоселово. А дело было так: в декабре 2017 года туда нагрянуло большое начальство из краевого главка полиции. Собрали на совещание личный состав отделов Балахтинского и Новоселовского районов. А Дмитрий возьми, да улыбнись посреди совещания. Нечаянно.

Наказанный за улыбку полицейский и его семьяФото: соцсети

Начальство посчитало это неуважением, Дмитрия удалили с совещания, лишили его премии и даже пригрозили уволить. В свое оправдание лейтенант рассказал, что просто вспомнил о маленькой дочке. Но есть и другая версия: в зале он увидел Веру И., вспомнил ее фотографии с игрушками для взрослых и не смог удержаться. Начальство разбираться в тонкостях не стало – наказало инспектора выговором и премией и оставило работать дальше.

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