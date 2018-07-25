В Хакасии перевернулся катамаран с шестью туристами из Москвы и Пензы

25 Июль 14:29 2018-07-26T11:29:22+03:00

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Она - бурная горная река в Хакасии. Сюда на сплавы ходят любители активного отдыха со всей страны. В минувший понедельник здесь произошла трагедия: перевернулся катамаран с шестью туристами, двое из которых - дети. Известно, что группа любителей спортивного туризма из Пензы и Москвы шла по реке несколько дней. Проходя очередной порог, туристы перевернулись. Выбраться из потока удалось лишь одному взрослому мужчине. Только на следующий день его подобрала другая группа сплавщиков - из Саяногорска (Хакасия).

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГУ МЧС по Хакасии, сплавщики, выбравшись на берег, бросились в ближайший город - Абазу. И обратились к спасателям. Тургруппа, к слову, не была зарегистрирована у спасателей.

- Около 13.00 по местному времени на пульт дежурного поступила информация об опрокидывании катамарана на реке Она, в районе порога «Максим» (320 - 330 километров от Абакана, столицы республики). Для проведения поисковых работ в район бедствия выдвинулся вертолет МИ-8 МЧС России, - рассказали в пресс-службе регионального МЧС. - От Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России отправлена группа спасателей в составе 6 человек. На борту вертолета - одно плавсредство.

Пока судьба остальных людей не известна. СКР по Хакасии начал проверку происшествия. В районе поисков обнаружено тело человека. Возможно, это один из туристов.

- В настоящее время, наряду с поисково-спасательными работами, следователи выдвинулись на осмотр места происшествия, - комментируют в следкоме.

Мы будем следить за развитием событий.

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