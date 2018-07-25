В Туве освободили пса, застрявшего под крыльцом дома полгода назад

25 Июль 12:27 2018-07-26T08:47:41+03:00

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Маленький пушистый рыжий комок, неуверенно шагающий на коротких лапах, хвост колечком, бусинки глаз и поджатые от страха уши – этот щенок появился во дворе одной из пятиэтаэтажек тувинской столицы, Кызыла, в конце августа – начале сентября еще прошлого года. Откуда он пришел, кто его мамка? Да кто же знает. Сердобольные жильцы покормили найденыша, но в квартиру никто не взял. А через несколько дней он пропал из виду. Думали, ушел. Но нет! Щенок нашел себе дом. Кому теплая конура – хоромы, а кому бетонное крыльцо – убежище. Главное, что под крыльцом сухо, темно и не было людей, которых малыш почему-то жутко боялся.

- Одна пожилая добрая женщина, она живет в этом подъезде, тетя Валя, подкармливала щенка. Приносила ему воды, еды. Поставит миску возле лазейки. Когда вокруг все стихнет, щенок вылезет, поест и снова прячется, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск зоозащитница Ирина Лифанова из общества «Хатико – защита животных в Кызыле».

Пока собачуля была маленькой, она свободно пролазила сквозь лазейку в свое убежище. Но однажды не смогла выбраться наружу. И стала пленницей. Громко выла под бетонными плитами, но чем ей поможешь? Хорошо лишь, что голодать не приходилось: жильцы все время просовывали в щель ему и аккуратно поили через пластиковую бутылку...

- В феврале нервы не выдержали, жильцы обратились к нам, чтобы попытаться вызволить собаку, - рассказывает Лифанова. – Мы подогнали технику, приподняли плиту. А собака забилась в дальний угол, может, от страха сознание потеряла. В общем, тогда мы ее не нашли. Подумали, что убежала. А она еще полгода там просидела. И нынче решили, что беднягу все-таки придется вызволять. Позвонили спасателям. Обычно они такими вещами не занимаются, а тут отнеслись с пониманием.

20 июля к крыльцу подогнали «воровайку». Владелец погрузчика Михаил поначалу отнесся скептически: «Чего все так с этой дворнягой носятся?» А потом проникся. Раз-два, плиту лебедкой поднял – и первым под нее нырнул. Вытащил пленницу на свет: она оказалась невысокой, рыжей, лохматой. Со страху вырвалась из рук и сиганула в подъезд. Все спасатели толпой за ней. Догнали на пятом этаже – дальше бежать некуда. Поставили успокоительный укол. Замотали пасть веревкой, чтобы не покусала, накрыли одеялом.

Бетонная плита - тяжелая, вручную не поднять. Фото: «Хатико – защита животных в Кызыле»

- У нас в городе официального построенного приюта нет, - сетует Ирина Лифанова. – Для передержки используем любые возможности. Нашу пленницу поместили пока в гараж. С ней пока трудно – она очень пугливая. Открываешь двери, чтобы покормить ее, а она со страху на стены прыгает. Людей боится до смерти. У нас уже был подобный случай, мы одичавшего щенка месяцев пять воспитывали, прежде чем он стал доверять людям, потом пристроили в надежные руки. Надеюсь, и с этой собакой тоже все будет в порядке.

Как только историю спасения узнали в Кызыле, сразу несколько человек захотели ее забрать себе. И уже нашлись хорошие люди, готовые терпеливо приручать теперь уже бывшего пленника. Шутка ли – столько пережить!

Хочется надеяться, что у девочки все будет хорошо. И пусть назовут ее Радой – от «радоваться».