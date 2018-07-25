«Держись, парень!»: сотни людей хотят подружиться с одиноким онкобольным мальчиком, который ищет друзей

25 Июль 12:33 2018-07-31T07:02:16+03:00

Изменить размер текста: A A

«Егор, я из Москвы. Держись, брат, ты обязательно выздоровеешь!»; «Егорка, привет из Екатеринбурга! Ты не один, борись, ты справишься»; «Наша семья из Красноярска, и мы хотим передать Егору игрушки»… Сотни откликов со всей страны пришли и продолжают поступать в адрес 10-летнего Егора, мальчика из Красноярского края, которому одиноко и страшно лежать в детской онкологии. Его история тронула сердца людей по всей стране. Подтверждение - шквал звонков в редакцию «Комсомольской правды» - Красноярск: телефон у нас не смолкает вторые сутки.

«Потому что я не в санатории его увидела, а в онкологии!»

Напомним, Егорку привезли в Красноярск из села на юге края. Сейчас у него тяжелые времена - рецидив, мальчик проходит второй курс химиотерапии. В далеком селе Егора ждет любимая бабушка и сестренка (родители живы, но детьми, к сожалению, не занимаются, по какой причине, мы сказать не можем, - прим. Ред.). Приехать вместе с ним женщина не смогла (вторая внучка с инвалидностью и требует постоянного ухода). Но она звонит в больницу каждый день. А в миллионном городе у него нет родных и друзей, ему очень не хватает простого человеческого тепла.

Пост об этом разместила одна из мам в соцсетях (у женщины тоже лежит в онкологии ребенок).

«Срочная информация!!! Тут в онкологии я познакомилась с мальчиком. Егор, 10 лет. Он тут совсем одинок. Он живёт с бабушкой. Бабушка его тоже нездорова, и поэтому его никто не навещает совсем. У него периодически поднимается температура. А ещё ему, по его словам, требуется операция, я пока не уточнила у врачей, так ли это, и такие вещи постороннему человеку никто из врачей не говорит. Мы ему купили конструктор, кормлю его полезными вкусняшками, которые нам приносят родные. Сок гранатовый, черешня, куриный супчик ... У него нет телефона даже, чтобы просто посмотреть мультфильмы, когда ему приходится лежать в палате с температурой. Медсестра на мои вопросы, как я могу помочь Егору ответила: «Зачем Вам это надо, ему и так хорошо, у него все есть, не тратьте на него свои деньги». В смысле, зачем мне это? Да потому что я не в санатории его увидела, а в онкологии! Мальчик ходит в малых сандалиях по больнице, у него даже нет тапочек, чтобы ходить в душ. Старая футболка, старые шорты. Носки просто из гольной синтетики, которым лет сто. Когда мы подарили ему конструктор, его всего затрясло, он так разволновался и обнял меня, а я ревела, просто душа моя рвалась на куски. А сегодня я ему вечером установила свой ноутбук с наушниками в его палате и включила «Приключения Электроника», чтоб он не скучал. Так он со слезами смотрел мне в самую глубину глаз и говорит: «Как я вас за все могу отблагодарить?». А его соседка, девушка, говорит, что он хотел на клумбе возле больницы сорвать мне цветы, но его не пускают гулять, так как высокая температура... Мне так хочется просто взять этого ребенка обнять крепко-крепко и не отпускать. Поверьте, это такая тяжелейшая судьба ребенка, о такой бы даже фильм было бы больно смотреть, не говоря уже о том, как ее прожить! С его слов, сегодня врач ему сказала, что не знает, как он перенесет следующую дозу химии, которую вот-вот ему и должны дать. Он просто уже опустил руки, говорит: «Скорее всего, умру!» Я не знала сегодня, куда бежать что делать... Ребята, давайте поможем молитвой, и ещё как только возможно Егору. Что он в этой жизни уже повидал. Очень любит роботов, конструкторы. Мечтает о Сочи...»

Прогноз на выздоровление - хороший

Что же сейчас происходит с Егором?

- У Егора, по словам врачей, хороший прогноз на выздоровление, - организм хорошо переносит химиотерапию, - рассказала депутат Заксобрания края Елена Пензина, которая тоже не осталась равнодушной к судьбе мальчика и пообщалась с врачами. - Лечат его бесплатно и оперировать (если это понадобится, а на данном этапе болезни - пока не требуется) тоже будут бесплатно. Поэтому лекарств и денег ему не надо – все есть! Ситуация сложна тем, что дети, проходящие «химию», очень ослаблены, поэтому любой безобидный для здорового человека микроб для больного может оказаться смертельно опасным.

Перинатальный центр, к которому относится отделение детской онкологии, оборудован по последнему слову Фото: пресс-служба перинатального центра

По словам медиков, в детской онкологии, которая, кстати, укомплектована по последнему слову, есть педагог-психолог, проводят мастер-классы и разные занятия с детьми.

- Конечно, этого недостаточно, и Егору, действительно, сейчас очень плохо и одиноко, как любому, кто тяжело болен и оторван от дома и близких людей. Но игрушки и деньги посылать ему не надо по многим причинам. Игрушки, например, для таких детей должны быть тщательно обработаны, чтобы не занести инфекцию. А вот могут пригодиться ему и другим детям развивающие игры – их всем ребятишкам не хватает, - рассказала Пензина.

Медики говорят: поддержка, тем более такая мощная, со всей страны (а в больницу тоже звонят сотни людей) для ребенка важна. Врачи передают ему слова неравнодушных людей, пожелания здоровья, любовь пусть даже незнакомых людей. Для мальчика это очень важно.

Вот так случайно, после поста в соцсети, его мир расширился до бесконечности. Он понял, что нужен не только сестренке и бабушке, а многим-многим, пусть даже незнакомым людям. И хотя врачи – люди по профессии своей прагматичные, они верят: добрые слова, энергетика, всеобщая поддержка – тоже лекарство. Иногда более мощное, чем медикаменты.

Один из звонков от желающих помочь Егору 00:00 00:00

Одна из благотворительных организаций уже нашла няню, которая будет помогать врачам ухаживать за Егором, пока его родные не могут в силу объективных причин это делать. Даже трех нянь, они будут дежурить посменно.

Бабушка мальчика очень любит, как и он ее, и с воспитанием справляется. Да, живет семья небогато, зато Егор обогрет и теплом, и лаской.

Один из звонков в редакцию 00:00 00:00

- И если и нужна помощь, то скорее бабушке - ей одной тянуть двух больных внуков – тяжело, - говорит Пензина. – К делу подключились сотрудники фонда «Счастливые дети», они помогут с проездом до села и, при необходимости, - с доставкой его вновь на лечение. Пока, слава Богу, медицинские процедуры дают позитивный результат. За ребенка сейчас лучше помолиться - для тех, кто умеет это делать, и пожелать здоровья.

«Комсомолка» передаст Егору и ваши слова поддержки и то, чем захотите помочь его семье. Вы можете позвонить в красноярскую редакцию по телефону (391) 206-96-52 и посоветоваться с журналистами, чем помочь. Вы также можете оставить свой отзыв на страницах «Комсомольской правды» - Красноярск в социальных сетях. В пятницу мы также попробуем навестить Егора в больнице, если позволят врачи. И обязательно продолжим следить за его судьбой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«К нему никто не приходит»: одинокий онкобольной мальчик ищет друзей

Егору всего 10 лет, родом он из села на юге Красноярского края. Недавно Егор в очередной раз попал в детскую онкологию с рецидивом, проходит курс химиотерапии (подробности).