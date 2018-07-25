В красноярских автобусах Максиму Горькому сменили отчество на… Михайлович

25 Июль 08:20 2018-07-25T10:59:10+03:00

«Алексей Михайлович Пешков», - так и только так теперь именуют всемирно известного писателя

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В красноярских автобусах Алексей Максимович Пешков, известный читателям всего мира под псевдонимом Максим Горький, вот уже несколько месяцев именуется Алексеем Михайловичем. Образованная часть красноярцев в шоке каждый раз, когда строгий голос, объявляющий об остановках, чеканит: «Максим Горький (настоящее имя — Алексей Михайлович Пешков)— русский писатель, прозаик, драматург. Один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей».

- Не могу молчать! – пишет в соцсетях красноярка Марина Пешкова. - В автобусах жителям нашего города уже несколько месяцев рассказывают, что Горький - это Алексей Михайлович Пешков! Писала в департамент транспорта письмо - обещали исправить. Прошел месяц - толку нет.

На этом красноярка не успокоилась и позвонила чиновникам. Правда, в департаменте транспорта вообще не поняли, о чем речь. Действительно, ну, Михайлович и Михайлович – какая разница, в конце концов? Марина Пешкова пояснила чиновникам, что отчество у Пешкова Максимович и в ответ услышала: «Так, Горький или Пешков?»

- Все. Как говорил товарищ Бендер: «Больше вопросов не имею», - разводит руками женщина.

В департаменте транспорта «Комсомольской правде» - Красноярск ответили: признательны красноярцам за бдительность. Восхищены образованностью. Ведь такой звонок был далеко не один!

- Ошибку исправили, - сообщила Кристина Борисенко, представитель департамента. – Но на всякий случай, чтобы убедиться в этом, наши сотрудники завтра с утра еще раз проедут по указанным маршрутам и сами все прослушают.