2018-07-26T08:47:41+03:00
Пресс-центр "КП"

Пожары в Красноярском крае: текущая экологическая ситуация

Начало в 10.00
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Пожары в Красноярском крае: текущая экологическая ситуация.

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26 июля, в 10.00, в ИД «Комсомольская правда» (ул. Никитина 3 «Б») пройдет пресс-конференция, в которой примут участие заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Игорь Варфоломеев, первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Селин, начальник отдела информации и прогнозирования территориального ЦМС ФГБУ Среднесибирский УГМС Ольга Филатова.

Участники пресс-конференции расскажут об оперативной обстановке с лесными пожарами, текущей экологической ситуации и работе территориальной сети наблюдения за качеством атмосферного воздуха.

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