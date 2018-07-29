Красноярский ФК «Енисей» проиграл питерскому «Зениту» со счетом 2:0

29 Июль 18:55 2018-07-29T19:52:28+03:00

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Красноярский ФК «Енисей» сегодня, 29 июля, уступил питерскому «Зениту» в матче, который проходил в Тюмени.

Напомним, это был первый матч российской премьер-лиги. В составе петербургской команды голы забили Артем Дзюба на 81-й минуте и Далер Кузяев на 85-й минуте.

Главный тренер «Енисея» после игры поздравил обе команды: одну с заслуженной победой, другую - с официальным дебютом в российской премьер-лиге.

За мяч идет ожесточенная борьба Фото: Пресс-служба ФК "Енисей"

- В первом тайме мне понравилось, как мы играли, - сказал после матча Дмитрий Аленичев. - Особенно в обороне. Во втором тайме сыграла роль психология футболистов. Мы отошли назад, начали играть на удержание счета, «Зенит» владел инициативой. В последние 15 минут подсели, чем соперник, к сожалению, и воспользовался.

Главный тренер питерского «Зенита» признался, что это был не самый простой матч. Ведь в первом тайме питерские игроки не смогли забить. По мнению тренера, играли они в обороне не лучшим образом и пропускали быстрые атаки соперника. Во втором тайме чуть ситуацию исправили.

И мяч едва не пробивает ворота! Фото: Пресс-служба ФК "Енисей"

- Не бывает легких побед, - сказал Сергей Семак. - Но мы смогли дожать соперника, забили. Хорошо, что ребята, которые вышли на замену, смогли освежить игру, ускорить ее немного. В первом тайме, конечно, сыграл фактор привыкания к газону, непростое поле. Спасибо ребятам за игру, за отдачу, за желание. В качестве, взаимодействии нужно прибавлять, мы это понимаем. В целом, эту победу заслужили. Поздравляю футболистов и болельщиков нашей команды!

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, во втором туре «Зенит» уже на своем поле примет тульский «Арсенал». Красноярский «Енисей» сыграет с «Ахматом» из Грозного на выезде.

Тем временем болельщики красноярской команды делятся впечатлениями от матча в соцсетях. Они уверены, что это только начало и очень скоро «Енисей» еще проявит себя в других играх.

Болельщики с замиранием сердца следят за игрой Фото: Пресс-служба ФК "Енисей"

«Вы все равно лучшие!», - уверен красноярец Александр Телеляев.

«Классный матч получился, несмотря на счет!», - восхищен Ярослав Бикушев.

«Да прорвемся, ребзя. Первый матч, играли достойно, во втором тайме, правда, выдохлись и стали автобусом, но играли достойно», - высказал свое мнение болельщик Артем Филонов.

«С прошлого сезона 2 игрока в старте осталось… Я думаю, резкая смена состава сделала свое дело, да и матч домашним не назовешь. Надеюсь, еще поквитаемся с питерцами!», - надеется красноярка Светлана.

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