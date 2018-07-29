В Красноярске предстоящая неделя будет прохладной и дождливой

29 Июль 06:07 2018-07-29T06:07:56+03:00

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Последние дни июля в этом году запомнятся дождями и похолоданием. По данным специалистов красноярского Гидрометцентра сегодня 29 июля, в Красноярске ожидается до +19 градусов, пасмурно и дождливо. Ночью до +12 градусов.

В понедельник, 30 июля, в светлое время суток столбики термометров опустятся до +17 градусов. Небо затянет облаками, периодически будет идти дождь. Немного потеплеет в среду, 31 июля. Ожидается переменная облачность и до +20 градусов днем.

Первый день августа тоже будет относительно теплым. Ожидается до +22 градусов днем, облачно, но без осадков. А вот со второго августа снова польют дожди. Напоминаем, что в этот день православные и греко-католики отмечают праздник Ильи. По народным поверьям именно 2 августа заканчивается лето: «На Илью до обеда – лето, после обеда – осень». Судя по прогнозам синоптикам, в этом году так и будет.

3 августа днем еще до +20 градусов, облачно и дождливо. Как рассказали синоптики «Комсомольской правде» - Красноярск, 4 августа уже похолодает до +15 градусов. Переменная облачность и небольшой дождь.