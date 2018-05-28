Деятельность организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.

28 Май 06:35 2018-05-28T07:52:43+03:00

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В понедельник 28 мая в 11.00 в пресс-центре ИД «Комсомольская правда» (ул. Никитина 3 "Б") состоится пресс-конференция на тему деятельности на территории краевого центра организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.

Участники пресс-конференции: Елена Бондаренко начальник следственной части следственного управления МУ МВД России «Красноярское» и Сергей Волков председатель рабочей группы по КПК Общественной палаты города Красноярска.

- Елена Бондаренко расскажет о направлении в суд уголовного дела по присвоению денег пайщиков, о ходе расследования других уголовных дел, связанных с деятельностью кредитно-потребительских кооперативов, о том, каквыявить признаки финансовой пирамиды

- Сергей Волков расскажет о принципах, которые заложены в работу КПК, о том, как минимизировать риски при выборе КПК, какую информацию представители кооператива должны представлять пайщику и как контролировать свои сбережения, вложенные в такие организации.