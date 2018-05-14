«Дети должны знать о войне и Великой Победе»: победителям конкурса «Все о той весне» вручили подарки

14 Май 07:24 2018-05-14T07:29:24+03:00

Ребята изобразили на своих рисунках моменты Великой Отечественной войны и День Победы Фото: Мария ЛЕНЦ

Чем удивляли ребят, и какие сюрпризы их ожидали? [фото]

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В пресс-центре «Комсомольской правды» наградили победителей конкурса «Все о той весне».

Напомним, этот конкурс детских рисунков на тему Великой Отечественной войны проводился в преддверии праздника 9 мая. В нем приняли участие ученики 1-4 классов. В финал вышли школы, набравшие максимальное количество голосов, а также четыре тройки детей-участников.

Ребята быстро познакомились и подружилисьФото: Мария ЛЕНЦ

Итак, все переживания позади. Победителей пригласили на торжественное награждение в пресс-центр «Комсомолки».

В назначенный час все в сборе. Ребята немного волнуются: тихонько переговариваются, знакомятся. У каждого в руках рисунок, который участвовал в конкурсе.

- У нас недавно в гостях глава Красноярска был, Сергей Еремин, так вот он был восхищен вашими рисунками, - такими словами юных гостей приветствовали в пресс-центре.

Рисунки победителей конкурсаФото: Мария ЛЕНЦ

Судя по довольным лицам ребят, их это обстоятельство очень порадовало.

Начинается награждение с первой тройки победителей – это первоклашки.

Рисунок Евы Исмаиловой, ученицы гимназии №2, набрал 845 голосов. Девочка нарисовала солдата, который прошел войну и вернулся домой живым и невредимым.

Исмаилова Ева и ее рисунокФото: Мария ЛЕНЦ

За рисунок Стефании Анциферовой из 154 школы проголосовали 953 раза. Стеша изобразила статую воина, который держит на руках спасенного ребенка.

Стефания Анциферова изобразила статую воинаФото: Мария ЛЕНЦ

Первое место в этой тройке занял рисунок Василисы Неробеевой. Она нарисовала гвоздики и отрывной календарь с открытой страницей 9 мая.

Вторая тройка победителей. Это уже ученики вторых классов.

Василиса Неробеева нарисовала гвоздики и отрывной календарь с открытой страницей 9 маяФото: Мария ЛЕНЦ

Щежина Карина нарисовала прекрасного голубя и назвала рисунок «Голубь мира». В его клюве веточка с зелеными листиками.

- Эта веточка символизирует весну, - пояснила Карина, за ее рисунок проголосовали 564 раза.

Щежина Карина нарисовала прекрасного голубяФото: Мария ЛЕНЦ

Головкина Елизавета нарисовала георгиевскую ленточку, символ «Вечный огонь» и цифры, означающие начало и конец войны. 575 голосов отдали за ее рисунок посетители сайта kp.ru.

Рисунок Головкиной Елизаветы Фото: Личный архив участника

Обладатель 1 места в этой группе Спиридонов Владимир, его рисунок набрал 730 голосов. Мальчик нарисовал празднование Дня Победы: Кремль, фейерверк, а на переднем фоне грустный солдат с букетом цветов. Почему он так печален?

- Здесь переплелись грусть и радость, - пояснил Володя. – Это празднование 9 мая сразу после войны. Солдат идет проведать друзей, которые погибли во время войны.

Спиридонов Владимир нарисовал грустного солдатаФото: Мария ЛЕНЦ

А потом Вова рассказал, что у него два прадеда и оба фронтовики. К счастью, оба прошли всю войну и вернулись домой живые с медалями и орденами на груди. В семье из поколения в поколение передается история этих наград. Вы бы видели, с какой гордостью мальчик продемонстрировал их в пресс-центре.

У Вовы два прадеда вернулись с войны с медалями и орденамиФото: Мария ЛЕНЦ

Настала очередь третьей тройки финалистов. Это уже ученики третьих классов.

Дорошкевич Ангелина и ее 1093 голоса за рисунок. Девочка смогла изобразить настоящую историю семьи.

- Солдат пришел с войны и взял на руки сына, которого так долго не видел, - рассказала Ангелина. – Ребенок за это время вырос.

Дорошкевич Ангелина и ее солдат с сынишкой на рукахФото: Мария ЛЕНЦ

Рисунок получился очень трогательный. Девочке удалось изобразить, с какой нежностью и любовью солдат обнимает свое дитя.

За рисунок Веры Шляховой проголосовали 1177 раз. Молодая пара с букетами белых цветов под радугой, а перед ними фронтовик. Это он подарил им мир.

За рисунок Веры Шляховой проголосовали 1177 раз Фото: Личный архив участника

Обладатель первого места в этой группе (и абсолютный победитель конкурса, но об этом чуть позже) Роман Удовенко. За его рисунок проголосовали 1329 раз.

- На моем рисунке солдаты радуются победе, - рассказал Рома. – Они счастливы, что остались живы в этой страшной войне и не проиграли немцам.

Роман Удовенко нарисовал солдатФото: Мария ЛЕНЦ

Четвертая тройка. Самые старшие участники. Ведь это уже четвертые классы.

Зуев Егор – 264 голоса. Мальчик изобразил конкретного Героя войны. Это летчик Алексей Логачев.

Зуев Егор нарисовал героического летчикаФото: Мария ЛЕНЦ

- Во время выполнения боевой задачи самолет летчика был подбит, - напомнил о подвиге Логачева Егор. – Это было самое начало войны. Он посадил самолет в расположении противника. Но не сдался. Несколько раз фашисты пытались взять его в плен, но он расстрелял их ураганным огнем. Летчик не сдался. Погиб. Его похоронили жители соседнего села. Ему было всего 33 года.

Юному художнику вручили подаркиФото: Мария ЛЕНЦ

Мария Лебедева изобразила, как солдата встречает после войны семья – жена и дочь. За этот рисунок проголосовали 465 раз.

Анфиса Чувашова нарисовала День Победы над Германией. Два воина водрузили красный флаг над Рейхстагом – 614 голосов.

Анфиса Чувашова нарисовала День Победы над ГерманиейФото: Мария ЛЕНЦ

Напоминаем, что главный подарок за победу абсолютному лидеру голосования - двухнедельная путевка на базу отдыха «Горная Саланга». Это подарок от партнера конкурса - детского элитного клуба нового поколения «КОНКВЭСТ». Обладателем путевки по количеству набранных голосов стал ученик 3 «б» класса школы № 143 Роман Удовенко.

Рома стал лидером голосования и получил путевку на базу отдыха!Фото: Мария ЛЕНЦ

- Ребята все огромные все молодцы! – сказала во время награждения Ирэна Карпович, основатель и руководитель проекта «КОНКВЭСТ». - Помните такие слова: если мы забываем, грядет новая война? Поэтому нужно помнить о тех страшных событиях и рассказывать будущим поколениям. Дети должны знать о войне и Великой Победе. Низкий поклон родителям за то, что храните эту память. С большим удовольствием вручаю подарочный сертификат. Нашему элитному лагерю 10 лет исполняется в этом году. Мы всегда берем лучшие площадки. Поэтому гарантирую, что все будет круто, здорово и классно. У нас работают просто замечательные педагоги, психологи. Сразу несколько площадок – «Снежная долина» и «Горная Саланга». Все программы пишутся с высококлассными специалистами с индивидуальным подходом к каждому. Это история. Дети перемещаются в разных эпохах и им это все очень интересно. За такой короткий период времени дети учатся делать просто невероятные вещи. А на гала-концерте родители смогут увидеть результат пребывания ребенка в нашем лагере. Это будет настоящий мюзикл, у каждого ребенка своя роль.

Роман стал обладателем подарочного сертификата и две недели проведет на базе отдыхаФото: Мария ЛЕНЦ

Аплодисменты!!!

Ну, и как итог, школы – победители.

Школа №143 - 7417 голосов

Школа №154 - 6843

Гимназия №2 - 3745

Школа №4 – 2524.

- У нас самая большая и новая школа в крае, - сказала Лариса Комендантова, педагог школы №154 и куратор конкурса. - Мы работаем всего два месяца. И поэтому для нас это первый и такой знаковый конкурс. Дети с большим удовольствием участвовали. У нас очень много рисунков, настоящая выставка получилась. Хотелось бы выразить благодарность за такой конкурс и поблагодарить организаторов. Приезжайте в нашу школу, будем рады!

В кабинете редактораФото: Мария ЛЕНЦ

После торжественного награждения и чаепития финалисты отправились на экскурсию по «Комсомольской правде». Ребята и учителя побывали в кабинете редактора. После этого – в редакции. Заодно познакомились с теми уникальными сотрудниками, которые ищут сенсации и пишут новости – журналистами.

В редакции первый вопрос: а откуда вы новости берете?Фото: Мария ЛЕНЦ

Заглянули в кабинет директора медиахолдинга. Каждый сумел представить себя в этой роли. Зашли на радио и, конечно, подробно расспросили, зачем тут наушники и как включаются микрофоны. А после полюбовались выставкой рисунков и изучили грамоты и дипломы, которыми в разные годы награждались сотрудники «Комсомолки».

Вот так выглядит "черновик" газеты!Фото: Мария ЛЕНЦ

Экскурсия получилась веселая и познавательная.

Еще раз поздравляем всех наших финалистов!

Как много книг!Фото: Мария ЛЕНЦ

Партнеры проекта - детский элитный клуб нового поколения «КОНКВЭСТ» и музыкальная школа для детей и взрослых «Виртуозы».

Посмотреть на работы участников можно на странице конкурса по ссылке.

Рисунки победителей по ссылке.

Еще больше фото с торжественного награждения здесь.

Полюбовались на выставку рисунковФото: Мария ЛЕНЦ

Почти директор!Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня гости радио - дети!Фото: Мария ЛЕНЦ